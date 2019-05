"Luchamos hasta el final y caímos con la cabeza alta "

Si Magí Serra era la cara de la felicidad, su homólogo en el banquillo del Teucro era la de la tristeza. Luis Montes comenzó felicitando al Frigoríficos del Morrazo por su victoria ayer y por la permanencia, aunque eso significase el descenso de su equipo. "Este resultado no es el que nos hubiese gustado. No nos queda más que felicitar la Cangas: se han merecido la permanencia durante la temporada y es justo que se salven", manifestaba ayer con deportividad el técnico teucrista. Montes también tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados de Pontevedra que de desplazaron a O Gatañal. "Nos gustaría que se fuesen con la ilusión de llegar al último partido con opciones, pero no pudo ser", lamentaba.

El entrenador del Teucro sostiene que el derbi se decidió por detalles y acciones clave. "Cuando íbamos tres goles arriba encadenamos dos exclusiones seguidas y perdimos el buen ritmo que teníamos en ataque. Luego en los últimos minutos hay un par de balones nuestros que se van al palo y sale, mientras que hay otro de Rubén Soliño que también da en el palo y entra. Fueron pequeños detalles que hoy estuvieron en nuestra contra", resumía.

Luis Montes también tuvo palabras para sus jugadores, a los que felicitó por el trabajo de toda la temporada. "Hay que agradecerles el trabajo de todo el año. hemos caído con la cabeza alta, peleando y dejándonos la piel hasta el último instante", concluía el entrenador del Teucro Pontevedra al final del derbi.