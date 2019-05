El Cangas y O Gatañal obran su milagro anual

El derbi gallego entre el Frigoríficos del Morrazo y el Teucro Pontevedra acabó ayer en lágrimas. Pero de signo bien distinto para cada uno de los dos equipos. Las de los cangueses eran de evidente felicidad porque la victoria (25-24) sirve para certificar la permanencia un año más en Asobal, lo que bien puede considerarse un milagro teniendo en cuenta el modesto presupuesto del club. Las del Teucro, sin embargo, eran de decepción y tristeza porque el resultado les condena matemáticamente al descenso a la División de Honor Plata. Ayer era imposible la felicidad compartida: quedaba una plaza para el descenso y los únicos candidatos eran Cangas y Teucro. La alegría de unos implicaba la tristeza de los otros.

El pabellón de O Gatañal volvió a mostrar sus mejores galas, con los aficionados de ambos equipos dispuestos a disfrutar de un derbi que todos eran conscientes que tardará en volver a repetirse. Las gradas estaban llenas desde antes de lo habitual, con la Marea Azul marcando territorio de cara un partido definitivo. Eso sí, antes de arrancar el encuentro las aficiones de Cangas y Pontevedra se unieron para ponerse en pie y cantar juntas el himno de Galicia. Fue la única tregua porque a continuación comenzó un derbi bien distinto al de la primera vuelta. Esta vez fue un duelo lleno de alternancias, casi como una montaña rusa.

Al Frigoríficos le bastaba con un punto para conseguir su objetivo y decidió no especular, salir directamente a ganar para no tener que jugarse la permanencia a una carta en Puente Genil dentro de una semana. El equipo entrenado por Magí Serra arrancó con un parcial de 3-0 en los primeros seis minutos, con goles de Muratovic, Mitic y Menduíña. Al Teucro le costó casi siete minutos perforar la portería defendida por Javi Díaz. Después de que Muratovic consiguiese su segundo gol, que suponía el 4-1 con apenas nueve minutos de partido, el entrenador de los pontevedreses, Luis Montes, se veía obligado a solicitar tiempo muerto.

Frente a la habitual pausa y circulación de balón que impone el Cangas a su ataque, el Teucro intentó imprimir velocidad para llevar el partido a su terreno. Los goles de Samu Gómez, Iván y Cutura consiguieron apretar el electrónico (5-4, min.15), aunque dos tantos consecutivos del exteucrista David Chapela volvían a estirar la ventaja del Frigoríficos a un 7-4. La renta le duró poco a los cangueses, pese a que Pablo Galán salió para detenerle un siete metros a Cutura.

Los de Pontevedra reaccionaron con un parcial de 0-4 que le permitía disfrutar de su primera ventaja: 7-8 en el minuto 23. Sendos goles de David Iglesias y Peiró volvían a poner al Cangas por delante, un parcial al que contestaban los de Luis Montes con dianas de Domingo e Iván para ponerse 9-10 en el minuto 27. No obstante, el acierto de Rubén Soliño, de nuevo Peiró y Moi Simes permitió al Frigoríficos llegar con una exigua renta al descanso (12-11). Tanto Javi Díaz como Javi Santana fueron decisivos para sus respectivos equipos. El exportero del Cangas llegó a detener dos claros contragolpes de Vujovic y Muratovic.

Quedaba toda una segunda parte por delante y el partido prometía intensidad, emoción y tensión, mucha tensión porque había mucho en juego. Al Teucro no le quedó más remedio que arriesgar porque solo le valía el triunfo. Su arranque tras el intermedio fue mejor que el del Cangas. En esos primeros minutos la defensa canguesa, que probó varias variantes, no estuvo a su nivel habitual y Javi Díaz no podía hacer mucho ante los lanzamientos de Cutura, Sergio o Gehrhardt. Así, del 16-15 que logró Dani Cerqueira se pasó en un santiamén a un 16-19. Un parcial de 0-4 que obligaba a Magí Serra solicitar un tiempo muerto en el minuto 40.

El Cangas regresó a su defensa 6.0 aunque el Teucro estuvo a punto de irse a los cuatro goles. Una providencial parada de Javi Díaz frustró lo que podía ser el 17-21 en el minuto 42. El Teucro perdió su oportunidad, también lastrado por dos exclusiones consecutivas de Gehrhardt y Bela. El Cangas aprovechó la superioridad numérica para volver a emerger bajo la dirección de Ribén Soliño. El acierto del central y la sangre fría de Moi Simes, con tres lanzamientos consecutivos desde siete metros apretaban de nuevo el electrónico (20-21). O Gatañal rugía para animar a los suyos y a esa fiesta se unió alguien inesperado: Franco Gavidia. El argentino, uno de los puntales en la defensa del Frigoríficos, forzó ayer para volver a jugar pese a que fue operado hace apenas un mes en su mano derecha. Gavidia pudo despedirse así dela afición de Cangas desde la pista, lo que le valió una gran ovación. Fue Rubén Soliño con su tercer gol de la tarde el que consiguió nivelar de nuevo el encuentro: 21-21 a poco más de diez minutos para el final.

El Cangas recuperó el mando con un gol de Moi Simes (22-21) y a continuación Pablo Galán se vistió de héroe para detener el segundo siete metros de la tarde a Davor Cutura. La afición canguesa no cesaba de animar a los suyos, que ya no volverían a verse por debajo en el marcador. Alen Muratovic puso el 23-21, pero la defensa abierta del Teucro volvió a cortocircuitar el ataque de los de Magí Serra. Domingo y Sergio devolvieron las tablas al marcador (23-23) a cinco minutos para el final.

Fueron unos últimos minutos de infarto, con el Cangas constantemente al borde del pasivo y con errores por uno y otro bando. A Menduíña no le falló el pulso en un siete metros que significaba el 24-23 y luego Javi Díaz enmendó un par de fallos de sus compañeros con dos intervenciones cruciales. Magí Serra tuvo que solicitar un tiempo muerto a menos de dos minutos para el final y a continuación, con la larga sombra del pasivo amenazando al Cangas, Rubén Soliño anotó el 25-23 con solo 45 segundos por jugar. Luis Montes pidió un tiempo muerto, pero a los suyos le hacían falta tres goles y algo más que un milagro. El tanto de Domingo no fue suficiente y el derbi concluyó con un 25-24 para los locales.

Un resultado que para el Frigoríficos significa la permanencia por séptimo temporada consecutiva y el próximo año cumplirá 20 en Asobal. Para el Teucro, sin embargo, significa el regreso a la División de Honor Plata dos años después de su último ascenso. La afición canguesa se mostró generosa e hizo gala de su deportividad en este amargo final para los de Pontevedra. En medio de los cánticos en honor al Frigoríficos también hubo tiempo para corear "Teucro, Teucro" y desear que los dos rivales y vecinos se vuelvan a encontrar pronto en Asobal.