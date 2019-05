Los reyes de los derbis gallegos

Son dos de los veteranos del derbi, no solo por edad, sino por haber acumulado en sus cuerpos un buen puñado de partidos de rivalidad, con el añadido de haberlo hecho desde diferentes perspectivas. Javi Díaz y Javi Santana han vestido en distintos momentos de su carrera las camisetas de los tres históricos del balonmano gallego: Frigoríficos del Morrazo, Teucro y Academia Octavio (también el Chapela en el caso del primero), lo que les otorga unos indiscutibles galones a la hora de hablar de un encuentro en el que lo emocional sobrepasa a lo deportivo.

"No recuerdo un solo derbi en el que uno de los equipos o incluso los dos tuviese urgencias". No lo dice cualquiera. Lo hace un Javi Díaz que a sus 44 años ha disputado tal número de duelos de rivalidad provincial que piensa que "apenas ha habido temporadas en los que no jugase al menos uno". Para el portero del Frigoríficos del Morrazo "son duelos diferentes, que no tienen nada que ver con otros. Incluso cuando estuve en Valladolid los derbis contra el Ademar se vivían con una menor intensidad, quizás por el hecho de ser de fuera". Nada que ver con la fiesta en que se convierten los duelos gallegos en Asobal, sean quienes sean los equipos protagonistas. "Para la grada son importantes, pero también para los jugadores, y para los de la cantera, como Suso o Rubén, que tienen un sentimiento especial, pues aún más", señala.

El meta rosaleiro duda a la hora de pensar qué derbis han sido para él los más tensos. "Quizás los Cangas-Teucro, aunque puede ser porque yo era más joven. Los que jugué con el Octavio me pillaron con 30 años y ya me los tomaba de otra forma", señala, antes de añadir que "al final se viven igual en todos los lados. Llegué a estar en una Asobal con los tres equipos gallegos, que casi cada mes tenías un derbi". Eso sí, el cambio de camisetas que ha habido a lo largo de su trayectoria deportiva le ha permitido pasar de ángel a villano de una temporada a otra. Y Díaz apunta con humor que ese último papel tuvo que vivirlo más de una vez en un pabellón de O Gatañal que ahora lo idolatra. "Aquí siempre fueron duros y yo no era de los que caía muy bien [risas]. Lo bueno es que siempre coincidía con Rafa [Dasilva] y él acaparaba toda la atención del público [más risas]", asegura. Es más, incluso le tocó vivir la época de un Teucro formado por el bloque de jugadores que llevaron al Cangas a la Asobal por vez primera en su historia, los Fran González, Abel, José Luis, el propio Dasilva... "Esos años se repartían más los pitos. Tocaba un porcentaje muy pequeño para cada uno", señala.

Sobre si tras más de 500 partidos en Asobal existen partidos especiales responde sin dudar que "todos los sábados tengo uno. Me sigo poniendo nervioso y suelo ser el último en cambiarme, me relaja. Este derbi será muy diferente porque si conseguimos un punto nos salvamos". Aunque la situación es más desesperada para los teucristas -si no ganan estarán descendidos-, Javi Díaz no quiere esperar a la última jornada para certificar la permanencia. "La primera oportunidad que tengas hay que cogerla", dice, aunque lamenta que la hipotética alegría del Cangas sea la tristeza del Teucro. "Es una gran lástima para el balonmano gallego que descienda un club", pero asume que "era algo factible porque éramos los candidatos a bajar junto a Alcobendas y Sinfín".

"Somos dos clubes hermanos", añade Javi Santana. El portero del Teucro es otro de los grandes expertos en derbis gallegos pues, como Javi Díaz, también ha jugado en el Octavio y en el Frigoríficos antes de recalar, hace cuatro temporadas, en el conjunto lerezano. El meta canario lamenta que uno de los dos equipos tenga que descender, mientras apunta que las dos plantillas, los dos clubes y las dos aficiones "se llevan muy bien".

De su experiencia de más de una década jugando en Galicia, Santana comenta que "la rivalidad entre el Teucro y el Octavio era más directa, pero hoy en día los dos que están en Asobal son el Cangas y el Teucro y, teniendo en cuenta que nos jugamos la permanencia, va a haber mucha rivalidad; es sana, porque ojalá estuviésemos los dos en Asobal, pero cada club tiene que mirar por sus intereses. Así que va a ser un derbi a cara de perro", augura.

El derbi será especial para portero del Teucro, "después de haber jugado seis temporadas allí, volver al Gatañal es como volver a mi casa. Fueron seis años muy bonitos, con dos ascensos a Asobal incluidos". En este sentido, Santana apunta que "O Gatañal siempre es una pista caliente, están animando durante todo el partido toda la temporada, pero en los derbis se incrementa, se multiplica por dos o incluso por tres. Creo que va a ser un partido con un ambiente espectacular".

Sobre las opciones del Teucro, el meta señala que "sabemos que vamos a una pista complicada, tenemos que estar tranquilos, pero tenemos que salir al cien por cien. No podemos especular con el resultado porque nos hayan ganado aquí de seis. El ambiente va a ser espectacular, ellos van a salir también al cien por cien y nosotros tenemos que tener presente que es nuestra última carta para seguir en Asobal. Saldremos con esa mentalidad y a intentar hacer el mejor partido posible".

Santana es canario de nacimiento, pero después de más de una década jugando en Pontevedra ya se siente un gallego más. A esto hay que sumarle que está a punto de nacer su primer hijo, que será gallego. "Mi mujer sale de cuentas el mismo día del derbi. Esperemos que aguante un poco más y que nazca el domingo y podamos celebrar todo junto, la victoria del sábado y el nacimiento de mi hijo", bromea el portero.