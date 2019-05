El sueño del ascenso se esfuma

No pudo ser. El sueño del ascenso se esfumó para un Balonmán Moaña que se despidió de la promoción a la División de Honor Plata Femenina con una derrota ante las anfitrionas del Camargo (25-20). Las de Álex Fazanes mantuvieron la igualdad durante los doce primeros minutos (6-6) pero luego encajaron un parcial de 6-0 que les hizo ir a remolque el resto del partido. En la segunda mitad las moañesas se situaron en dos ocasiones a solo dos goles, pero no pudieron culminar una remontada que no les hubiese servido más que para mejorar su clasificación, toda vez que el triunfo del Rocasa sobre el Jarrilleras (30-26) convertía a las canarias en inalcanzables.

El Balonmán Moaña arrancó a fase con optimismo tras su triunfo en la primera jornada frente al conjunto vasco del Jarrilleras (26-22), mientras que en el otro duelo Rocasa y Camargo igualaban (21-21). Las moañesas defendían liderato en la segunda jornada, pero el cuadro canario del Rocasa se mostró muy superior (11-18 al descanso). Sin embargo, las de Fazanes no dieron nunca el partido por perdido y en un increíble arranque de furia lograron un parcial final de 5-0 que dejó el electrónico en el definitivo 30-31, un resultado que las dejaba prácticamente eliminadas de la lucha por el ascenso.