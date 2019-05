El Domaio persigue la sorpresa ante el Dena

El Domaio intentará dar la sorpresa en el partido que esta tarde (17 horas, As Cachizas) afronta ante el Unión Dena, y en el que aspira a mostrar su mejor cara para encadenar la que sería su tercera victoria en los últimos cuatro encuentros. La escuadra que dirige Aurelio Estévez, con el descenso de categoría asumido, ha mostrado síntomas de reacción en las últimas semanas, en las que ha jugado sin presión y ha cosechado algunos buenos resultados que, no obstante, no maquillan su delicada situación.

Los moañeses son decimosextos y tratarán de defender esa plaza al no tener ya opciones matemáticas de mejorar su clasificación en las dos jornadas que restan hasta la conclusión del campeonato. Estévez ha convocado a Pesqueira, Damián, Vasco, Berto, Pastoriza, Chouri, Juncal, Rafa, Darío, Anxo, Cela, Bruno, José Aurelio, Brais y Escudeiro. Son baja Figo, Durán, Eloy, Manu Freire, Borja y Miguel.