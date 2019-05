El Alondras conserva las esperanzas

"Que nadie se desanime, que aún tenemos muchas posibilidades". Ese es el mensaje que el entrenador del Alondras, Antonio Fernández, quiere enviar a la afición del conjunto cangués después de que el empate del domingo ante el Polvorín haya hecho perder a los de O Morrazo la cuarta posición en detrimento de un Choco que, eso sí, suma los mismos 59 puntos que los alondristas. Con solo dos jornadas por delante la emoción está garantizada, ya que hasta cuatro escuadras tienen opciones de alcanzar la última de las plazas de promoción (cangueses y redondelanos con 59 puntos y Barco y Ourense CF con 58).

Sin embargo, el conjunto rojiblanco ya no depende de sí mismo en estos decisivos 180 minutos y vivirá con un ojo pendiente de lo que pueda hacer el Choco, que esta semana tiene un partido clave ante el Barco en Calabagueiros. "Queríamos mantener esa ventaja sobre los rivales pero no ha podido ser. Ahora no nos queda margen de error. Hay que ganar este partido y luego el siguiente", afirma el preparador del Alondras. "Este año tenemos que esperar a ver qué sucede en el duelo Barco-Choco y nosotros hacer lo que debemos. De nada valdría que se diese un buen resultado allí si nosotros no cumplimos con lo que nos corresponde", subraya el técnico a fin de evitar cualquier posible desconcentración.

Los cangueses asumen que la empresa de derrotar a un Céltiga en zona de peligro no será sencilla. "Ellos querrán ganar para estar lo mejor posicionados posible en los puestos de arrastre. Es un equipo que se juega mucho y al que no le vale el empate", señala, antes de añadir que los cambios que ha introducido en su plantilla "lo convierten en un conjunto muy diferente al que nos enfrentamos en la primera vuelta".

Fernández subraya que "hemos de dar lo mejor de nosotros mismos como hicimos ante Ourense CF y Polvorín, a pesar de que contra ellos no nos llegó para ganar". La irregular trayectoria del Alondras en las últimas semanas es un reflejo de la que están teniendo buena parte de sus rivales, a los que les cuesta encadenar buenos resultados. "Nosotros nos preocupamos de nosotros mismos. Venimos de enfrentarnos a dos de los mejores equipos de la segunda vuelta y hemos dado la talla, aunque no hayamos podido derrotarlos", explica el entrenador alondrista. Y añade que "el Ourense CF vino a Cangas a esperar su oportunidad y les salió bien, y contra el Lugo B jugamos de tú a tú y presionamos bien a un equipo que se maneja muy bien con el balón".

Fernández tuvo asimismo palabras de agradecimiento para el público que acudió al duelo ante el Ourense CF. "Recibimos el apoyo incondicional de la gente de la base y eso me hace sentir muy orgulloso de ser el entrenador del Alondras. Y ojalá que esto podamos volver a verlo el domingo", dice.

En el apartado puramente deportivo el equipo regresó ayer a los entrenamientos después de dos jornadas de descanso. Agujetas será baja por lesión para el duelo ante el Céltiga y Pardavila seria duda. También caen Pablo García y Mauro por sanción.