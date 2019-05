El Cangas echa sus cuentas para la salvación

El punto conseguido el sábado ante el Ademar León deja al Frigoríficos del Morrazo muy cerca de la permanencia en Asobal, cuando quedan tres partidos por disputarse y seis puntos en juego. El técnico de los cangueses, Magí Serra, apela a la prudencia y a la idea de que "todavía no hemos conseguido nada", tal como insistía en la comparecencia posterior al partido de Ademar. Pero lo cierto es que los cangueses ya pueden empezar a sacar la calculadora para echar sus cuentas para conseguir la salvación. En el mejor de los casos ese objetivo podría caer el sábado, aunque todo parece indicar que el momento clave será dentro de dos semanas: el derbi ante el Teucro en O Gatañal.

Los dos representantes gallegos están separados por tres puntos y pelean por evitar la segunda plaza del descenso, toda vez que el Alcobendas ya está matemáticamente descendido. Tanto Teucro como Cangas afrontan en esta jornada dos partidos de enorme dificultad. El peor rival es para los de Pontevedra, que el viernes reciben en su pista al inaccesible F.C.Barcelona, que viene de certificar su clasificación para la Final4 de la Liga de Campeones. Por su parte, el Cangas tiene que viajar a Cataluña para medirse el sábado a las 17.00 horas al Granollers. Una visita complicada porque los vallesanos, sextos con 33 puntos y empatados con Cuenca y Ademar, se están jugando sus opciones de disputar competiciones europeas la próxima campaña.

Una derrota del Teucro y un triunfo del Cangas significaría asegurar matemáticamente la permanencia. Un empate sería también un enorme botín, sobre todo porque el Cangas cuenta con la ventaja de la victoria (28-34) de la primera vuelta ante el Teucro. Los de O Morrazo viajan a Granollers con moral renovada después de su partido de la última jornada. "Nos vamos con buenas sensaciones, que también son importantes, y si jugamos al mismo nivel que ante el Ademar podemos apretarles", afirma Magí Serra.

No obstante, lo más probable es que el objetivo de la permanencia pasará por O Gatañal, el sábado 18 de mayo a las 16.00 horas (Asobal ha decretado horario unificado para las dos últimas jornadas). Si los dos rivales y vecinos llegan a ese derbi separados por los tres puntos actuales, cualquier resultado que pase por ganar o empatar garantizará la permanencia en Asobal una temporada más. Una derrota no sería definitiva porque el Frigoríficos aún dependería de sí mismo para certificar la salvación en la última jornada, en la que el Teucro recibe a un Benidorm que no se juega nada y el Cangas visita al Puente Genil, que para entonces lo má probable es que esté salvado. Pero ese es un escenario demasiado peligroso que nadie se quiere plantear.