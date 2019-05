El Moaña busca asaltar el quinto puesto en Mondariz

El CD Moaña visita esta tarde al Mondariz (18.00 horas en el campo de A Lagoa) con el objetivo de prolongar su espectacular racha sin perder. Y es que los moañeses llevan nueve jornadas sin conocer la derrota encadenando siete victorias y dos empates. La pasada jornada el CD Moaña sumó un empate a dos goles en el derbi comarcal con el Beluso y se encuentra en estos momentos en la sexta plaza a solo tres puntos del Cambados. El Moaña, por lo tanto, aspira a asaltar el quinto puesto y todavía tendrá tiempo, en los tres partidos finales, para pelear la cuarta plaza si gana hoy.

El Mondariz, por su parte, tiene 43 puntos y está en la posición 14º. En circunstancias normales los locales ya no tendrían nada en juego, pero los posibles arrastres hacen que su permanencia en la categoría todavía no esté garantizada. La pasada semana el Mondariz perdió por 2-0 en Sanxenxo, por lo que no puede relajarse, ni mucho menos, en el duelo de esta tarde.

El Moaña, que llega al tramo final en el mejor momento de la temporada, deberá enfrentarse en las jornadas que quedan al Pontellas, líder, y al tercero, el Atios. Por lo que tiene uno de los calendarios más complicados del último tramo.