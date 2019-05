El Alondras, ante su gran oportunidad

Con el objetivo de dar un paso de gigante hacia la promoción de ascenso a Segunda División B afronta el Alondras el encuentro de esta tarde (17.30 horas, campo de O Morrazo) ante el Ourense CF. La escuadra que dirige Antonio Fernández se mide a un cuadro ourensanista que se mantiene como uno de los aspirantes a pelearle la cuarta plaza, y lo hace en una jornada en la que hay otros dos enfrentamientos directos, el Bergantiños-Barco y el UD Ourense-Choco. Ganar hoy, pues, supondría eliminar a un rival y alejar a alguno más a falta de tan solo tres encuentros para que acabe el campeonato.

"Es otra final. Nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien y estar a nuestro mejor nivel", señala el preparador cangués, que confía en vivir "un gran ambiente en O Morrazo, porque este partido es ahora mismo el más importante de lo que queda de temporada". Para Fernández "todo lo que sea no perder será positivo". Y es que los 58 puntos de los cangueses les permiten tener un colchón de tres sobre el Barco y la UD Ourense, sus principales competidores. Puntuar supondría, pues, seguir ocupando puesto de fase de ascenso. Pero un triunfo "nos permitiría dejar fuera a un rival, porque el Ourense se quedaría a nueve puntos y con el golaverage perdido".

De este modo, la consigna que repite el técnico rojiblanco es la de la tranquilidad. "Hay que saber cómo jugar estos partidos, hacerlo con la ventaja que tenemos, porque son ellos los que tienen que ganar y los que deben arriesgar", manifiesta, antes de añadir que "no debemos volvernos locos". Evitar las pérdidas de balón en zonas conflictivas y realizar un buen repliegue en tareas defensivas será determinante. En juego está también el reducir de forma radical la nómina de candidatos a esa cuarta plaza, algo que permitirían los duelos directos en otros campos.

Fernández asume que esta semana será "trascendental", al disputarse en ella tres partidos. Los suyos cumplieron el domingo al obtener tres puntos vitales a domicilio ante el Somozas. Pero quedan otros dos exámenes, el de hoy y el del domingo en Lugo ante el Polvorín. Y ninguno de ellos será sencillo. El Ourense CF llega en plena racha de resultados tras haber encadenado cinco victorias de forma consecutivas. "Están jugando con un sistema que les está dando resultado, acumulando gente atrás, defendiendo bien y con dos puntas pequeños y dinámicos que esperan su momento", describe el preparador del conjunto de O Morrazo.

Agujetas y Pardavila, ambos por lesión, son las dos únicas bajas obligadas en un Alondras que celebró en la noche de ayer su última sesión preparatoria, tras la cual Antonio Fernández decidiría la lista de convocados. Con la acumulación de encuentros de esta semana no es descartable que el técnico pueda introducir alguna variación con respecto al once que formó ante el Somozas. Salga quien salga subraya que "hay que ver este partido como una oportunidad de seguir dependiendo de nosotros mismos, y no podemos ver más allá de este choque. Ahora es el momento de darlo todo".