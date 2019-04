El Alondras defiende la cuarta plaza en su visita al Somozas

El Alondras defiende esta tarde (18 horas, campo Alcalde Manuel Candocia) ante el Somozas la cuarta plaza que le otorgaría el derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda División B a final de temporada. El conjunto cangués ha tardado 33 jornadas en alcanzar su objetivo y ahora luchará por mantenerlo ante el acoso del grupo de equipos que aún tiene opciones de batallar por estar entre los mejores de la categoría.

El equipo que dirige Antonio Fernández viene de sumar un importantísimo triunfo en su feudo ante el Ribadumia y se está mostrando bastante solvente a domicilio en los últimos tiempos, ya que ha puntuado en cuatro de sus cinco anteriores salidas. La del Villalbés fue la única derrota en un periodo en el que los rojiblancos consiguieron empatar ante Racing de Ferrol y Porriño Industrial y vencer a Boiro y Arenteiro. Seguir en esta línea se antoja fundamental para que las opciones de acabar entre los cuatro primeros sigan intactas.

La escuadra canguesa realizó ayer un último entrenamiento en el que quedaron descartados por lesión el central Agujetas y el extremo Pardavila. El resto de jugadores están a disposición de un técnico que deberá efectuar tres descartes (un portero y dos hombres de campo). "Ahora dependemos de nosotros mismos y si queremos seguir así lógicamente tenemos que ganar mañana [por hoy]", afirma Fernández, antes de añadir que la empresa no estará exenta de dificultades "porque tenemos enfrente a un buen rival y jugamos fuera de casa". Eso sí, el preparador rojiblanco subraya que "la plantilla está muy mentalizada y ha entrenado con muy buenas sensaciones".

Fernández apunta que la idea es llevarse el triunfo, pero que dependiendo cómo vaya transcurriendo el partido, un punto también podría ser bueno. "Queremos ganar, pero todo lo que sea sumar fuera de casa es positivo", apunta. Y más ante un Somozas al que respeta enormemente. "No tienen la permanencia asegurada y eso ya lo convierte en un equipo peligroso", dice. Apunta asimismo que "está formado por futbolistas elegidos para estar en otras posiciones más arriba en la tabla. Y han ganado a conjuntos como el Barco o el Compostela. Hay que tener mucho cuidado".

No espera a un Somozas que contemporice "porque el empate, en función de los resultados que se den en esta jornada, puede no valerle". Así, asume que "no van a especular porque tienen jugadores a los que les gusta tener el balón y ser protagonistas. Será un partido posiblemente cerrado, que se decidirá hacia el equipo que tenga mayor acierto en las áreas".