Fernández: "Hay que ir poco a poco"

Sin prisas y respetando los tiempos que marque el calendario. Antonio Fernández no quiere hacer cálculos a largo plazo después de la derrota sufrida ante el Villalbés. "Las salidas ante Somozas, Polvorín y Bergantiños no van a ser fáciles. No creo que tengamos buen calendario", señala, antes de añadir que "debemos ir poco a poco, partido a partido. Hay que intentar ganar al Ribadumia y después ya hablaremos de otras cosas".

Del duelo de Villalba quedó muy poco satisfecho. "No fuimos merecedores de la victoria. El 0-0 hubiese sido justo, pero un error nuestro condicionó el resultado", afirma el preparador, que asume que A Magdalena "es un campo maldito. Yo nunca gané allí, el Alondras tampoco ha sacado buenos resultados...". Admite que "no fuimos capaces de generar peligro, nos equivocamos en muchas cosas y al final ellos, con bastante poco, nos ganaron en un contraataque, que era una de sus armas".