El Alondras arranca su Liga por la promoción de ascenso

El Alondras visita esta tarde (17.30 horas, campo de A Magdalena) al Racing Villalbés en un encuentro que será una reválida para los cangueses, y en el que deberán demostrar su ambición para colarse en la promoción de ascenso a Segunda División B. El conjunto que dirige Antonio Fernández completó la pasada jornada la carrera de 31 jornadas que lo ha llevado hasta igualar a la UD Ourense en la cuarta plaza. Y ahora, una vez alcanzada su meta, quieren sumar un nuevo triunfo para seguir en la batalla por la élite.

"Ahora te sientes más responsable. Estás ahí y hay que rematar la faena", afirma el preparador rojiblanco, que subraya la importancia de mantener la tranquilidad y no dejarse llevar por la impaciencia. "El de mañana por hoy] debe ser un partido en el que no vamos a quemar las naves en los primeros minutos. Es un duelo que no se va a ganar en el minuto 5 pero sí que se puede perder", señala. Fernández apunta a las principales armas de los lucenses, "saben jugar muy bien al contragolpe y aprovechar el balón parado. Además, tienen jugadores desequilibrantes arriba". El peligro mayor de los locales será, sin embargo, su necesidad de puntos, ya que son decimoterceros con 37 puntos y solo dos de ventaja sobre el posible descenso.

Las de Jonás y Álex Sánchez, este con un problema en el hombro, son las únicas ausencias obligadas en el cuadro de O Morrazo. Pousa y Dieguito, por su parte, se quedan fuera por decisión técnica, por lo que los 16 elegidos son los porteros Nucho y Martín; los defensas Ronald, Jesús, Pablo García, Agujetas y Aitor Díaz; los centrocampistas Yahvé, Abel, Champi, Iván Pérez, Pardavila y Mauro; y los delanteros Álex Rey, Österholm y Yelco.

El Alondras intentará mantener su buena racha de los últimos tiempos, que lo ha llevado a encadenar cuatro victorias en los últimos cinco partidos, y de este modo mantenerse entre los mejores.