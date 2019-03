Suso Soliño: "Ahora disfruto más de los partidos porque cada uno puede ser el último"

El Frigoríficos del Morrazo tenía motivos de celeración este fin de semana. El triunfo ante el Blendio Sinfín es un gran paso en la pelea por la permanencia, una victoria en la que participó uno de los emblemas del Cangas: Suso Soliño. El jugador cumplió su partido 500 en Asobal y pudo celebrarlo de la mejor manera posible. Son medio millar de encuentros en la máxima competición del balonmano español, pero no son todos los partidos en los que se enfundó la elástica del Cangas. A ellos hay que sumar las temporadas en División de Honor B. Y siempre con los mismos colores.

El partido 500 de Suso Soliño se hizo de rogar. Iba a ser contra el F.C.Barcelona, pero las molestias físicas en un hombro le están pasando factura al veterano extremo cangués. Esa efeméride tuvo que demorarse varias jornadas, una espera que valió la pena: esa cifra llegó con una victoria vital que acerca al Cangas a su objetivo.

- Esas molestias físicas demoraron la consecución de esta cifra, pero al final llegó de la mejor manera posible.

- Se hizo esperar por los problemas en el hombro. El sábado tuve que forzar porque era un encuentro importante para nosotros. Son ya 500 encuentros y disfruté todos y cada uno de ellos. Pero al final lo más importante este fin de semana era el triunfo.

- ¿Qué es más difícil: llegar a 500 partidos en Asobal o alcanzar esa cifra defendiendo siempre la misma camiseta?

- Pues la verdad es que no lo sé. Hacerlo en un equipo como el Cangas es muy complicado porque siempre estamos al borde del descenso. Lo que sí puedo decir es que para mí es un orgullo llegar a esta cifra con este club. Todo lo que hace el Cangas es increíble: somos el equipo con menos presupuesto, pero tenemos una afición que siempre nos arropa, vayan bien o vayan mal las cosas. Gracias a nuestra gente sacamos adelante muchos partidos, como el del sábado. La fuerza de este club es su afición.

- No hay mejor manera de celebrarlo que con una victoria. Y más si es tan importante como la del sábado.

- Conseguir esa marca con un triunfo está claro que sienta mucho mejor. En lo único que pensaba el sábado era en sacar los dos puntos. Tenemos por delante un calendario muy complicado y este era uno de los encuentros que podíamos ganar.

- Esta temporada está resultando especial en cuanto a cifras redondas. A principios de campaña alcanzó los 1.500 goles en Asobal y ahora los 500 partidos en la élite.

- En ese sentido está resultando un año bonito, pero también es una temporada que resulta complicada por los problemas físicos. Este problema en el hombro me está fastidiando, pero quiero intentar ayudar al equipo. El sábado intentaré estar en Guadalajara, que es otro enfrentamiento en el que podemos sacar algo.

- ¿Se acuerda de su primer partido en Asobal? ¿Hay alguno que recuerde especialmente?

- ¡Uff! El primero no sé si sería ante el antiguo Teka Santander, ya no me acuerdo. No podría decir un encuentro especial, yo diría que todos lo son. Para un club como el Cangas la permanencia en Asobal es como ganar un título. Así que todos los partidos son especiales porque siempre te juegas algo.

- Supongo que entre los peores recuerdos están los dos descensos y aquel partido ante Bidasoa Irún, en el que se fracturó la tibia [mayo de 2005].

- Sí, las lesiones son siempre lo peor del deporte. Aún hoy sufro molestias a causa de aquella fractura. La recuperación del hueso fue bien, pero la del tendón rotuliano no tanto. Forcé un poco y ahora me molesta a veces.

- ¿Habrá muchos más partidos de Suso Soliño para aumentar esa cifra?.

- No lo sé. Hay que esperar hasta el final de temporada para tomar una decisión. A lo largo del año tienes altos y bajos y ahora quiero hacer una prueba en Madrid para ver si me detectan cuál es el problema en el hombre.

- ¿Sigue disfrutando igual que al principio?

- Sigo disfrutando en cada partido y te diría que incluso disfruto más. Llega un momento que sabes en el que cada encuentro puede ser el último, que cada victoria puede ser la última y por tanto disfrutas mucho más.