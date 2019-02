El Luceros, en cuadro, visita al Lavadores

El Luceros buscará mejorar sensaciones y ofrecer una buena imagen en el complicado encuentro que esta tarde (18 horas, pabellón municipal de Lavadores, con el arbitraje de los asturianos Menéndez Rodríguez y Muras Rodríguez) afronta ante el líder de la Primera Nacional, el Construcciones Castro Lavadores.

La escuadra que dirige Miguel Santorio no llegará en las mejores condiciones al choque, toda vez que el técnico -que se hizo cargo del equipo hace apenas diez días- tendrá hasta cinco sensibles bajas en su plantilla. Y es que a David Iglesias y Pablo Castro, convocados con el primer equipo para Alcobendas, se unen tres lesionados, el lateral Ángel Rodríguez, el portero Yeray Simes y el extremo Javi Figueroa. La lista la integrarán, pues, los porteros Pombal y el juvenil Javi Fernández; los extremos Eloy Villanueva, Pedro, Fonseca y Érik; los pivotes Sierra y Carlos Veloso; los centrales David Veloso y Eloy Molanes; y los laterales Adri Pérez, Pousa y Pepe Camiña, a los que se les podría sumar un juvenil más.

Cambios defensivos

Santorio asume con naturalidad las bajas, "porque no he podido contar hasta ahora con ninguno de ellos, salvo con Pablo". Sin el pivote el sistema defensivo cangués se resentirá, ya que únicamente quedan dos especialistas para el centro del 6.0, Pousa y Sierra, por lo que Santorio admite que se verá obligado a realizar variaciones para probar con el 5.1 o el 3.2.1 en determinados momentos. Además, el choque ante el líder es, para él, "un duelo en el que no tenemos nada que perder. Asumimos que puede haber un resultado negativo, pero hay mucho que ganar. Y ahí tenemos que seguir mejorando la imagen y las sensaciones en nuestro juego".

Sobre el Lavadores el técnico del Luceros apunta que "se ha reforzado muy bien e individualmente es el mejor equipo de la categoría". Contra eso apuesta por "intentar igualar las fuerzas en el aspecto colectivo". Los vigueses suman 35 puntos en la tabla clasificatoria y solo han cedido un empate en lo que va de temporada, en la segunda jornada ante el Calvo Xiria.