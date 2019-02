Edu Torres recibe el título de campeón gallego de minimotos

El joven Edu Torres en la presentación de la temporada .

El jovencísimo piloto moañés Edu Torres recibió este fin de semana su título de campeón gallego de minimotos. Fue en una gala celebrada en la Casa do Deporte de Vigo, de la mano de la Federación Galega de Motociclismo y arropado por otros pilotos de su escuela, Lorenzo Pontevedra.

No fue el único acto en el que participó Edu Torres. La peña motera Os Mata Pardales, de Moaña, preparó en la Hamburguesería Piscis una presentación de cara a la nueva temporada. Edu Torres explicó cuáles serán los campeonatos en los que tomará parte, tanto a nivel autonómico como nacional, y quiénes serán sus patrocinadores. El principal sponsor del piloto es Polinova Global S.L., a quien Torres entregó a modo de reconocimiento un juego de guantes y deslizaderas.

También se presentó la nueva moto con la qye competirá en 2019. Se trata de una MiniGp 110 de cuatro tiempos. "Sin duda hará difrutar a espectadores y seguidores", afirman desde su entorno.