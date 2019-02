El Domaio no aprovecha el efecto Aurelio Estévez

La llegada al banquillo de Aurelio Estévez no sirvió de talismán a un Domaio que agranda su crisis de resultados tras caer ante el colista de la Primera Autonómica, el Gondomar, por 2-0. El conjunto moañés no entró bien al partido y aunque en los veinte minutos iniciales no hubo ocasiones, no se encontró cómodo en el terreno de juego. Luego el Gondomar se adelantó en un disparo desde fuera del área de Antón que botó delante de Figo y sentenció en el segundo tiempo justo después de la expulsión de Chouri por segunda amarilla, que ya dejó muy mermado al Domaio.