El Alondras, ante un reto mayúsculo

"No hay que pensar en la clasificación, sino en que somos once contra once y en que hay que dejar un buen sabor de boca". Ese es el mensaje que el entrenador del Alondras de División de Honor Juvenil plantea a sus hombres ante el reto mayúsculo que se les presenta mañana con la visita al líder de la categoría, el Celta. El conjunto cangués, penúltimo con solo 12 puntos en su casillero, tendrá enfrente a una escuadra que únicamente ha perdido dos choques en toda la competición y que esta semana se verá incluso reforzado por su último fichaje, Obama, procedente del Atlético de Madrid.

Los de O Morrazo llegan a este encuentro con escasez de efectivos, toda vez que Pereira contará con 17 jugadores disponibles al estar lesionados José y Darío, y al confirmarse la salida del meta Íker y de Moledo. Además, de los 17 hay un cadete (el portero Manu) y cuatro futbolistas con ficha del B (Hugo Pérez, Hugo Pousada, Antón y Cerviño). Escudeiro, por su parte, ya ha sido inscrito como jugador del A para tener mayor margen de maniobra con una normativa que solo permite tener a cuatro futbolistas del B sobre el terreno de juego de forma simultánea.

A pesar de las dificultades, el Alondras llega tras imponerse con claridad al Atlético Perinés por 4-1 y aferrándose a la esperanza de su buen rendimiento ante conjuntos de la zona alta de la tabla clasificatoria. Frente a Racing de Santander se igualó sin goles, contra el Deportivo se hizo con un 1-1 y ante el Sporting de Gijón se perdió fuera de casa por la mínima y con tanto asturiano en el minuto 95. "Ante estos equipos hemos dado la cara", recuerda el preparador de los rojiblancos.

Pereira subraya que "tenemos que competir y pensar que podemos hacerlo. Los resultados anteriores con equipos de la parte alta de la clasificación así lo demuestran. Además, es un partido en el que no tenemos nada que perder". Apunta que el Celta "es el líder y es un equipo mejor que nosotros, así que no tenemos ninguna responsabilidad. Se trata de un partido en el que tenemos que disfrutar, con el añadido de que podemos estar jugando ante futbolistas que mañana pueden llegar a ser profesionales. Hay que tratarlos de tú a tú".

El triunfo ante el Perinés rompió una racha de ocho jornadas sin vencer de los rojiblancos, que únicamente consiguieron sumar un empate en esta etapa. La salvación continúa estando muy lejana, a nueve puntos de diferencia, y la marca el TSK Roces, con 21 puntos.