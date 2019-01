El meta Martín y Pablo García serán baja

Antonio Fernández no acaba de poder contar con la totalidad de efectivos de una plantilla ya de por sí bastante corta. Los dos últimos en caer han sido el portero Martín y el defensa Pablo García, si bien por razones muy diferentes. El primero de ellos estará ausente durante un periodo de tiempo de entre dos y tres semanas por cuestiones profesionales, que le obligarán a desplazarse fuera del país. Esto supone que el Alondras se quedará durante ese tiempo con un único portero, Nucho. El hecho de no poder recurrir al juvenil -el titular es un cadete, que no puede actuar con el primer equipo por normativa- hace que el club negocie la llegada de un portero.

Por su parte, Pablo García se lesionó en la rodilla en el transcurso del partido ante el Paiosaco. A falta de que se le realicen las correspondientes pruebas diagnósticas todo apunta a que en el mejor de los casos estará de baja al menos dos o tres semanas.