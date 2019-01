El Beluso se pone a tiro de promoción

Los dos triunfos consecutivos que ha sumado la Cultural Deportiva Beluso ante Valladares y Bande han revitalizado nuevamente las posibilidades de una escuadra buenense que está completando una temporada histórica. Los de O Morrazo han recuperado la cuarta plaza de la categoría y se han situado a cuatro puntos del Juventud de Cambados, tercer clasificado, justo la semana antes del enfrentamiento entre ambos. "Ves que si ganas esta semana te pones a un punto del tercer puesto, que es de promoción a Tercera División, palabras mayores", apunta el entrenador de los celestes, José María Rial.

Eso sí, el técnico no quiere salirse del guión y subraya que "nosotros debemos ir a lo nuestro", además de recordar que "en la primera vuelta nos ganaron bien, 3-0, y no fuimos capaces de competirles demasiado. Han sido el equipo más físico de los que hemos visto hasta ahora, pero nos toca jugar en As Laxes y será un partido diferente". El cuadro cambadés, que llegó a ser líder de la categoría, atraviesa su peor momento de la temporada, con una única victoria en los últimos seis partidos. "Todos los equipos tienen un bajón a lo largo de la Liga", señala Rial.

El preparador asegura que para el Beluso "es un encuentro con mucho que ganar y nada que perder. Tenemos 40 puntos en la jornada 23 y hay que disfrutar del momento, que As Laxes sea un fortín". Lo cierto es que el gran éxito del Beluso en esta campaña es el haber cortado de raíz cualquier atisbo de crisis de resultados. Tras las dos derrotas frente a Atios y Areas ha encadenado dos victorias, una reacción que también se vio en la primera vuelta. Cuando perdió en el arranque liguero ante Areas y Valladares goleó luego al Bande, aunque más tarde perdiese otros dos partidos seguidos con Cambados y Amanecer. Luego llegaron tres victorias seguidas y se sentaron las bases de una trayectoria donde la regularidad es el principal valor.

Del choque ante el Bande se mostró especialmente satisfecho por cómo los suyos supieron manejarlo. "Estuvimos bien y la única pena es que sufrimos un poco al final", sentencia.