El Alondras examina su fortaleza

La hora de la verdad ha llegado para el Alondras. El conjunto que dirige Antonio Fernández cerró ante el Paiosaco (triunfo por 2-0) una extraordinaria racha que ha durado algo menos de tres meses y en la que únicamente ha cedido una derrota en once encuentros. Los cangueses son sextos con 35 puntos y se han situado en una buena posición para afrontar la auténtica reválida que se le viene encima ahora. Y es que en las seis próximas semanas la escuadra rojiblanca se enfrentará a cinco de los siete primeros clasificados en un periplo que marcará claramente los objetivos ligueros de los de O Morrazo.

"Estamos con unos supernúmeros y ahora afrontamos una fase de la competición ante equipos de la zona alta de la clasificación. A ver si somos capaces de dar nuestra mejor versión y sumar puntos", afirma el preparador ourensano, que resta presión a los suyos. "Tenemos que jugar contra todos y resulta que ahora nos tocan enfrentamientos directos. Son partidos en que nos jugamos más cosas, como el golaverage, que puede resultar decisivo a final de Liga", añade. La tranquilidad para el preparador rojiblanco es que ve a los suyos en una buena dinámica. "Llegamos en un buen momento, no tanto a nivel de juego pero sí anímico", dice. Fernández reconoce que los dos últimos choques -ante Silva y Paiosaco- no fueron los mejores en cuanto a juego, pero también apunta que el estilo de los rivales no invitaba a excesivas florituras, "Son equipos difíciles porque optan mucho por el juego directo", señala.

La primera de las citas para los cangueses será este fin de semana con la visita al Compostela, un encuentro de matices muy distintos a los de los dos últimos. "Hay que asumir que por momentos vamos a ser dominados, sometidos por ellos. Nuestra intención es ponérselo difícil para que no puedan desarrollar su juego y a partir de ahí ya veremos si optamos por quitarles el balón o aprovechar los espacios", apunta, antes de completar que "estudiaremos el planteamiento y esperamos tener más suerte que la temporada pasada".

Tras la visita al Compostela (quinto con 39 puntos) será el Arosa (séptimo con 32) el que llegue al campo de O Morrazo. Luego tocará una complicadísima salida al campo de A Malata para medirse al líder de la categoría, un enrachado Racing de Ferrol (45 puntos) que no pierde desde la séptima jornada. El terrible mes de febrero se completa con el duelo en casa ante la UD Ourense (tercer clasificado con 42 puntos). Luego habrá que visitar al colista Porriño y cerrar este calendario con el choque en O Morrazo ante el Barco (cuarto clasificado con 40 puntos). Sin duda toda una sucesión de pruebas para un Alondras preparado para asumir el reto.