Miguel Santorio entrenará al Luceros hasta final de temporada

Miguel Santorio es el nuevo entrenador del Luceros en sustitución de un Dani Malvido que presentó su dimisión irrevocable tras el último partido del filial cangués en Lalín ante el Embutidos Lalinense. En una operación relámpago el entrenador vigués –con pasado en las categorías inferiores del Balonmán Cangas y en el propio Luceros– se ha hecho cargo de una escuadra que es decimocuarta en la Primera Nacional con seis puntos, los mismos que el penúltimo clasificado, el OAR Coruña (que está en descenso), y que Rasoeiro y Camariñas.

La gran ventaja de Santorio es el conocimiento que tiene tanto de la casa como de la mayor parte de sus nuevos pupilos. El técnico trabajó en la base varios años y posteriormente dirigió dos temporadas al filial (2013-2014 y 2014-2015) tras las cuales se apartó del mundo del balonmano. "Ya tenía el mono de volver. En la vida hay etapas diferentes y en esta el cuerpo me pide balonmano", afirma, antes de apuntar que la plantilla no le resulta extraña. "Al que no lo dirigí en el Luceros lo conozco de la base", señala. El reto que debe afrontar ahora es el de recuperar a un equipo con mejores mimbres de lo que se refleja en la tabla clasificatoria. "Es lo que les comenté. He estado siguiendo la categoría y no hay color entre la plantilla del Luceros y las de los equipos con los que está luchando abajo", indica.

Por encima de cuestiones puramente balonmanísticas, el técnico asume que buena parte de su trabajo estará orientado al apartado psicológico. "Posiblemente haya un problema más mental que de balonmano. Es una plantilla joven que entra en una dinámica complicada, en una inercia negativa... Solo hemos hecho un entrenamiento, pero las sensaciones son buenas y he visto a la gente decidida", manifiesta.

Especial atención merecerá el papel de hombres como Pablo Castro o David Iglesias, a caballo entre Asobal y el Luceros, y que deben liderar al conjunto cangués, al igual que hace años lko habían hecho Eloy Krook y Amarelle en la anterior etapa de Santorio en los banquillos. "Es algo a lo que estoy acostumbrado. Pablo y Ángel estarán habitualmente con nosotros y David cuando pueda", apunta. Con todo subraya que "el lateral izquierdo es la posición que tenemos mejor cubierta, porque Pousa está muy bien. Pero cuando David venga con nosotros tiene que marcar las diferencias". Santorio asume que en los dos próximos encuentros ante Xiria y Lavadores "no tenemos nada que perder y nos servirán para trabajar aspectos que hay que implantar, y después nos tocará jugárnosla ante el Camariñas".

Mientras, Dani Malvido permanecerá en la estructura del club, realizando funciones de ayudante de Magí Serra en el Frigoríficos del Morrazo y como entrenador de porteros de la base.