El Alondras, el mejor equipo de noviembre con 10 puntos

Tres victorias y un empate en cuatro jornadas convierten al Alondras en el mejor equipo del mes de noviembre en la Tercera División, un honor que comparte con el Racing de Ferrol. Los 10 puntos sumados por los cangueses los disparan hasta la octava posición, algo impensable tras su dubitativo inicio de temporada. "Solo nosotros sabemos lo que estuvimos sufriendo en los momentos duros, de dudas. Estar trabajando más que el año pasado para encontrar soluciones, para volver a ser competitivos y ganar. Pero hemos entendido todos que para ganar hay que ser un equipo como ahora, complicado para los rivales, presionante y que marca las ocasiones que tiene", subraya el entrenador rojiblanco, Antonio Fernández.

En Ribadumia el equipo cangués dio un paso adelante más en la recuperación de su estilo de la pasada temporada, tras haber apostado por un juego más práctico ante Laracha y Racing Villalbés. "Hace unas semanas no teníamos confianza con el balón, y era mi labor modificar cosas para conseguir mejorar. Las victorias te van dando esa confianza y ya podemos expresar el fútbol que nos gusta y que creo que estamos capacitados para hacer", señala. Para ello la competitividad es fundamental, como él mismo apunta. "El otro día pusimos un once competitivo y teníamos un banquillo con gente como Pardavila, Champi, Österholm, Martín y Arsen, y eso te da una competencia que antes no teníamos", asegura el preparador.

Lo cierto es que, tras haber superado en la tabla al Ribadumia, el Alondras está ahora a tiro de Laracha (22 puntos por los 19 de los rojiblancos) y Arosa (23 puntos). "Llegamos a estar a diez del Laracha y ahora los tenemos a un partido", subraya Fernández, que se muestra contento pero sin perder la objetividad. "Estamos haciendo las cosas bien pero hay que mirar hacia abajo porque tenemos el descenso a dos partidos. Ahora recibimos a un equipo de los que están por detrás en la tabla [el Somozas], que tiene un buen presupuesto y que será una final", dice, antes de añadir que "a partir de ahora habrá que ir ganando finales". Como objetivo secundario está el de alcanzar la cuarta victoria. "La pasada temporada no conseguimos ganar tres encuentros seguidos muchas veces, y cuatro ya sería una proeza mayor", manifiesta.

Para el choque ante el Somozas el técnico no podrá contar con dos titularísimos como Pablo García y Yahvé, que vieron la quinta tarjeta amarilla del ciclo y deberán, por tanto, cumplir un partido de sanción. "Son cosas con las que te vas encontrando. Pero la gente que teníamos en el banquillo el otro día tendrá que aprovechar su oportunidad para hacerse con un puesto", señala. Y es que, en su opinión, una de las cuestiones fundamentales "para ser muy competitivo es, además de entrenar bien, que la gente que no participa tan habitualmente aporte cuando tenga que jugar minutos. Eso es algo esencial".