El Domaio perdona y lo paga

Quien perdona suele pagarlo, y ayer le tocó al Domaio abonar una elevada factura por sus errores en el partido ante el Salvatierra. El conjunto moañés perdió 1-0 ante un rival directo en la lucha por eludir el descenso y se queda en la decimosexta posición de la tabla clasificatoria en la Primera Autonómica. Los de O Morrazo acumulan cinco jornadas sin ganar y se complican de forma clara su existencia en la categoría.

No fue un mal partido de los moañeses, no obstante, que controlaron el juego a lo largo del primer tiempo y dispusieron de ocasiones muy claras. Cousido y Álex pusieron a prueba al meta local con lanzamientos desde fuera del área y Dapiga tuvo la más nítida en un mano a mano con Aitor. El morracense regateó al portero local, que lo tocó, y cuando parecía que se iba solo hacia portería acabó cayendo. El colegiado del encuentro interpretó que se había tirado y no decretó la pena máxima.

En la segunda mitad las oportunidades se multiplicaron para los visitantes. Cousido disfrutó de un nuevo mano a mano con Aitor, que en esta ocasión detuvo el portero. Y en la siguiente, el delantero del Domaio se fue del portero local y, a portería vacía, envió el balón fuera. Juncal también pudo marcar, pero su disparo cruzado se fue ligeramente desviado. No era el día de los moañeses, que incluso protagonizaron una acción en la que Durán se iba solo hacia portería pero Pol se trompicó con un jugador local y acabaron cayendo encima del árbitro, que paró el juego y dio un bote neutral.

Las desgracias aumentarían cuando en una acción de los locales Noel se fue de su marcador para dar el pase de la muerte a un compañero, que no erró el 1-0. A pesar de que el colegiado dio hasta once minutos de descuento por las pérdidas de tiempo, el Domaio ya no pudo dar la vuelta al electrónico y acabó perdiendo.