A 10.000 euros del Mundial

Las dificultades para acudir a las grandes citas internacionales por los costes de los desplazamientos y los limitados presupuestos de clubes y federaciones saltan estos días a la palestra con la iniciativa del Club Taekwondo Hebe Moaña, que ha abierto un crowdfunding con el objetivo de recaudar los 10.000 euros que se precisan para enviar a siete de sus deportistas al Mundial de Técnica y Freestyle, que se disputará en Taipei.

A casi 11.000 kilómetros y a 10.000 euros de distancia se sitúa Taipei, la capital de Taiwán, para los siete deportistas del Club Taekwondo Hebe Moaña que se han ganado el derecho a disputar el Campeonato del Mundo de Técnica y Freestyle que se disputará en la ciudad asiática entre el 11 y el 20 de noviembre próximos. Y es que la elección de Taipei supone todo un varapalo económico para los moañeses, que deben costearse viaje y estancia en lo que supone un desembolso que calcular de unos 2.000 euros por competidor.

Manuel Paz (que competiría en individual, pareja y equipos sub 17), Bárbara Di- Martino (parejas sub 17), Gabriele Santomé y Álvaro Portela (ambos en equipos sub 17), y Vanesa Ortega, Sonia Pérez y Noelia Pérez (equipos O30) son los siete competidores, que irían acompañados por su entrenador Jacobo Ríos. Para buscarles una solución, el club ha puesto en marcha una campaña a fin de recaudar los fondos necesarios y no perderse la cita mundialista, una iniciativa que tiene como punta de lanza el crowdfunding que a través de la página www.gofundme.com se realiza desde el pasado 29 de agosto. El Hebe ha fijado la cifra de 10.000 euros como objetivo y las primeras aportaciones ya han ido llegando con cuentagotas hasta alcanzar los 700 euros. Hasta el momento se han registrado 15 donaciones, que han ido desde los 5 euros de la menor a los 200 de la más elevada. El total de lo recaudado revertirá en los deportistas, ya que la plataforma no cobra comisión alguna por facilitar las ayudas.

No es, sin embargo, la única de las actividades en las que están inmersos en el Hebe, ya que también se ha comenzado la venta de rifas y de camisetas, además de situar huchas en diferentes comercios del municipio para que todas aquellas personas que deseen realizar alguna aportación, por pequeña que sea, puedan hacerlo y así acercar a los taekwondistas un poco más al sueño de acudir a la cita mundialista. Tal y como se indica en la presentación del evento en www.gofundme.com, el grueso del coste de ir al campeonato revierte directamente en los propios deportistas y solo se cuenta con una pequeña ayuda de la Federación Gallega de Taekwondo.