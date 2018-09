El Alondras recupera competitividad

El Alondras está de vuelta. La victoria ante el Arosa ha supuesto romper el peor comienzo de los últimos años -tres derrotas en otros tantos encuentros- y, sobre todo, recuperar el estilo que tantos éxitos le reportó la pasada temporada, justo ante un rival de cuidado, de los llamados a competir por los puestos altos de la Tercera División. "Hemos vuelto a ser competitivos", resume Antonio Fernández. El técnico de los de O Morrazo no esconde su satisfacción y subraya que "ya lo fuimos ante el Compostela y hemos vuelto a serlo en el campo más difícil de Tercera, en el que nadie pudo ganar el año pasado".

Fernández se muestra crítico con el inicio de Liga de sus pupilos. "Yo creo que creyeron que era más fácil de lo que pensaban. Venían de hacer una gran campaña y aquí si no corres cualquiera te pinta la cara", afirma, antes de añadir que "estamos en el camino de volver a coger la entidad que teníamos. Independientemente de los resultados nos hacía falta dar esta sensación de equipo competitivo, de no bajar los brazos...". Además, el triunfo tiene doble valor por haber sido conseguido en A Lomba, "qué mejor escenario que ese. A nivel anímico y de refuerzo es diferente ganar aquí que hacerlo con otro rival". Eso sí, admite que "ganamos sufriendo y con ellos empujando, e incluso con algo de fortuna en la última acción que no entró por poco". También recuerda que "generamos 10-12 ocasiones de gol y eso es muchísimo".

Adquiriendo la forma

El preparador del Alondras apunta como determinante el hecho de que futbolistas de peso en la plantilla "estén cogiendo la forma", y reitera su apuesta por el núcleo duro del equipo, el que llevó al club a disputar su cuarta fase de ascenso a Segunda División B. "La intención es que la base sólida del año pasado que ya tenemos sea competitiva como entonces, y que los fichajes vengan a aportar", subraya. En este sentido, habla de que "los jugadores tienen una semana para demostrar su valía y habrá partidos para que todos tengan sus oportunidades", pero el mensaje sigue siendo claro. "El equipo ahora tiene unas urgencias que no nos dan para hacer pruebas. Para eso están los laboratorios. Necesitamos construir un bloque duro y competir", sentencia.

Con todo, Fernández asegura que queda mucho trabajo por hacer. "Solo hemos ganado un partido, importante eso sí, pero no podemos volvernos locos", afirma. Y es que en breve pasará otro de los trasatlánticos de la categoría por O Morrazo, el Racing de Ferrol. "Hemos pagado el peaje de no haber llegado al principio de la temporada en la mejor forma, pero ahora estamos recuperando esa garra y ambición sobre el terreno de juego", relata.