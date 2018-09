Martín Riobó se impone en Italia y se hace con el subcampeonato del Mundo

Un Campeonato de Europa y un subcampeonato del Mundo. Ese es el impresionante balance de Martín Riobó en la que ha sido su primera temporada completa de experiencia internacional tras haber probado en alguna carrera en años anteriores. El piloto cangués, de 16 años de edad, puso el broche de oro a su gran año con una excelente actuación en Pietra Murata (Italia), adjudicándose el triunfo en esta prueba -la última del Mundial-, pero quedándose a las puertas del título.

Riobó, piloto oficial de Gas Gagas, necesitaba prácticamente de un milagro para poder llevarse el triunfo en el Mundial, ya que, además de ganar, precisaba que su máximo rival, Billy Green, no se clasificase entre los once primeros. Y el cangués cumplió al menos con aquello que dependía de él. En un circuito complicado, con mucha piedra suelta, se manejó con maestría y acabó venciendo, con Green en el tercer puesto. El resultado le permite asegurar el subcampeonato. Para Mauro Hermelo, tío y preparador de esta joven promesa del trial internacional, la temporada ha sido magnífica. "Esto es el colofón. Realmente podría haber ganado el campeonato, pero los errores que cometió en Andorra y Japón hicieron que no pudiera luchar por el título", afirma. Con todo, "ganar en Europa y ser segundo en el Mundo ya es algo increíble".

Ahora toca pensar en la próxima temporada, en la que Riobó cambiará de categoría para competir en Trial 2, mucho más profesionalizada y sin límite de edad. "Son motos más grandes, de mayor potencia, y habrá que prepararse bien en pretemporada para ir a por todas, aunque sabemos que será difícil", apunta. De momento, el piloto de Aldán ya tiene confirmado estar con la selección española, lo que le facilita los desplazamientos en el Mundial. Y encima de la mesa tiene ofertas de varias fábricas entre las que deberá elegir la mejor opción para contar con un buen material y poder seguir mejorando.