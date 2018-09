El Beluso, a intentar hacerse fuerte en casa frente al Bande

Con la intención de comenzar a blindarse en su feudo afronta el Beluso el encuentro que esta tarde (17 horas, campo de As Laxes) lo mide al Bande. El conjunto buenense quiere dar un paso adelante tras un complicado arranque de temporada, en el jugó ante dos gallitos de la categoría como Atios y Areas y tuvo una salida comprometida a Valladares. "Tenemos que empezar a sumar en casa y, sobre todo, a tener otras sensaciones. Hemos tenido tres partidos difíciles, pero también hay que mejorar porque hay gente que no ha podido hacer bien la pretemporada y aún no ha cogido su verdadero nivel", afirma el preparador de los de O Morrazo, José María Rial.

Enfrente estará un Bande que dista mucho de ser el equipo poderoso de la pasada temporada, pero del que Rial no se fía. "No son los del año pasado, pero tienen gente importante y a priori es un conjunto al que le gusta jugar", afirma. Agus ha abandonado el Beluso por trabajo, mientras que Nacho, Darío, Iván y Dieguito se quedan fuera por distintos motivos. Los 16 elegidos son los porteros Buyo y Kevin; los defensas Diego, Pol, Segura, Colme y Pablo; los medios Fali, Cidrás, Reiriz, Abraham, Manufre y Julio; y los puntas Richi, Adri y Róber.