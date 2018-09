El Frigoríficos del Morrazo se estrena ante el Alcobendas (28-23)

El Frigoríficos del Morrazo sumó sus primeros puntos de la temporada en la Liga Asobal al imponerse por 28-23 al Secin Group Alcobendas en un encuentro que los locales tardaron en romper para acabar venciendo de forma muy cómoda. Tan solo la relajación en los minutos finales de los de Magí Serra impidió un marcador más abultado.

El choque comenzó con el recién ascendido equipo madrileño marcando el ritmo de juego, con mucha continuidad de balón y buscando constantemente la velocidad en sus acciones. Eso descolocó a un Cangas que no estuvo fino en el apartado defensivo y al que le costó ajustar el repliegue defensivo. El resultado fue un intercambio de goles (3-3, 5-5) que varió de tendencia cuando los cangueses se espesaron en ataque (5-7, minuto 11). Cerqueira y Muratovic devolvieron las tablas al electrónico y la tendencia se revirtió. El Frigoríficos aplicó intensidad en defensa, Javi Díaz apareció bajo palos y David Iglesias anotó dos tantos consecutivos que pusieron el 12-9 y obligaron a Manuel Carballo a solicitar tiempo muerto (minuto 25). Los madrileños mejoraron pero la incidencia en el marcador fue mínima al paso por vestuarios (13-11).

Tras el descanso la escuadra de O Morrazo salió como un ciclón y en apenas minuto y medio rompió el encuentro (16-11). El Alcobendas no renunció a la velocidad, pero el Cangas ya se manejaba con ventajas cómodas y no permitía a los visitantes acercarse (28-13, 20-16). Es más, un nuevo estirón, amparado en las intervenciones de Javi Díaz, disparaba a los de Magí Serra (24-16, minuto 47) que poco más tarde obtenían su máxima renta (27-18, minuto 56). Por entonces, los visitantes ya estaban con una defensa individual que el Cangas no supo atacar y que permitió que las distancias se recortasen, aunque, eso sí, sin que el resultado final se alterase. El primer paso hacia la permanencia ya está dado.