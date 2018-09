El técnico subraya que la meta es la permanencia

No perder la perspectiva y mantener la tranquilidad son las dos cuestiones en las que trabaja el Alondras para superar un mal inicio. Por ello, Antonio Fernández recuerda que "nuestro objetivo es el que es, la salvación. Ahora mismo nos encontramos en una situación que no queremos, pero justo acabamos de arrancar y tenemos que ir poco a poco". La fórmula es sencilla sobre el papel. "No podemos pretender sumar los nueve puntos de golpe. Habrá que ir a por el primero y después ir pensando en los siguientes partidos", sentencia.

Poco ha ayudado a los cangueses el calendario, que lo ha enfrentado a Silva y Compostela en casa y que ahora le tiene reservados el Arosa a domicilio, el Racing de Ferrol en casa, y la UD Ourense también fuera.