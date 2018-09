La paliza al Alcobendas, uno de los resultados de la jornada

El técnico del Frigoríficos asume que la primera jornada de la temporada en la Asobal siguió más o menos el guión previsto. "Salvo la victoria del Valladolid en Cuenca no hubo sorpresas, sino resultados esperados", señala. Así lo dice de algunos duelos de la presumible zona media-baja entre Teucro y Sinfín, "dos equipos del mismo nivel", o del Puente Genil y el Benidorm, "porque ese es un pabellón complicado para cualquier visitante".

Llamativa fue la derrota del próximo rival del Frigoríficos, el Alcobendas, ante el Barcelona, no por la derrota sino por lo abultado de la misma (24-50). "No he visto aún el partido y no tengo elementos para juzgar pero el Alcobendas estaba seguro al cien por cien de que este partido iba a ser así. No creo que les afecte", señala.