El Cangas, una cuestión de extremos

"Tengo dos sensaciones, una positiva porque he visto cosas que hacen pensar que el equipo está enganchado, y otra también positiva con cuestiones que podemos mejorar. La pena fue no sacar los puntos y por eso no podemos estar contentos". De esta original manera valoraba Magí Serra la derrota del Frigoríficos del Morrazo en Huesca, en un choque en el que las diferencias entre ambos conjuntos quedaron perfectamente localizadas. "Nuestro bloque central defensivo funcionó a la perfección. Paramos bien su tiro exterior, basculamos, defendimos bien al pivote... pero sí es cierto que en las zonas exteriores tuvimos problemas", reconoce.

Las estadísticas arrojan un balance muy claro. Los extremos locales anotaron 12 de los 25 goles de su equipo desde su posición. En el Cangas solamente se logró un tanto desde esa zona. Y no fue una cuestión de acierto. Moisés erró un lanzamiento, Menduiña otro y Vujovic no realizó ninguno. "Nos faltó dar más continuidad al balón, hacerles llegar bien el balón, porque nuestros extremos tienen calidad para anotar", apunta el preparador catalán, que achaca la situación, en parte, a la adaptación de los nuevos, Aranda y Mitic, que todavía necesitan tiempo para entrar plenamente en la dinámica del equipo y de implicarse más en el juego colectivo. Aunque lo cierto es que la situación fue muy similar en el otro lado. Por contra, los oscenses martillearon sin piedad desde esas posiciones (Adriá Pérez 6/7, Carmona 4/4 y Camas 2/4).

Serra admite que "es fácil sacar conclusiones porque el problema está localizado", a la vez que subraya que "esta semana trabajaremos en ello para solucionarlo y ser un equipo más sólido". Con todo, defensivamente se concedieron solo 25 goles, una cifra aceptable teniendo en cuenta que la portería tampoco disfrutó de su mejor día. Fue en ataque donde costó un poco más, y donde se empezó a permitir la remontada de un Huesca que durante los 25 minutos iniciales fue a remolque en el electrónico. La entrada de la segunda unidad no fue tan fructífera como en otros momentos. "No estuvimos ahí al cien por cien, y en el caso de Aranda, por ejemplo, no hizo su mejor partido", dice. El luso venía de completar tres buenos encuentros en los últimos choques del Cangas en la pretemporada.