El Luceros cierra su plantilla con 18 fichas

El Luceros ha cerrado su plantilla de cara a la próxima temporada, completando las 18 fichas que le permite la reglamentación y dejando únicamente a un jugador fuera de ellas, que seguirá entrenando con la escuadra para el caso de que sus servicios sean necesarios a lo largo de la temporada por una lesión o cualquier otra contingencia. André Fandiño es el que ha quedado sin inscribir por el momento, mientras que los 18 elegidos son los porteros Yeray y Pombal; los centrales Veloso y Eloy Molanes; los laterales derechos Pepe Camiña, Adri Pérez y Ángel Rodríguez; los laterales izquierdos David Iglesias y Pousa; los extremos izquierdos Javi Figueroa, Éric y Eloy Villanueva; los extremos derechos Pedro y Fonseca; los pivotes Pablo Castro, Carlos Veloso y Tato; y el primera línea Pedro Cerqueira. A ellos se unirá el portero juvenil Javi Fernández, que ya ha hecho la pretemporada con el cuadro de Primera Nacional.

El técnico del filial, Dani Malvido, se muestra relativamente satisfecho por cómo se va desarrollando la preparación de los suyos. "Estamos bien pero hemos de seguir mejorando. En los dos partidos oficiales que hemos disputado, ante Xiria y Seis do Nadal estuvimos muy serios, y en los amistosos con altibajos, con minutos de mucha calidad y otros cometiendo errores que no se pueden volver a repetir", afirma el preparador. Una de las diferencias entre esos encuentros radicó en la presencia en los duelos de Copa Galicia de los tres jugadores vinculados al primer equipo, David Iglesias, Pablo Castro y Ángel. "La idea es que participen con nosotros siempre que el equipo lo necesite", afirma Malvido, que añade que "es bueno tanto para que la escuadra logre la permanencia y para que ellos dispongan de los minutos que no disfruten arriba".

Por lo demás, el técnico asume que la irregularidad mostrada "es lo que se espera de un equipo tan joven, aunque yo tengo mucha confianza en ellos". El Luceros descansará este fin de semana y la intención es que en la próxima dispute uno o dos encuentros amistosos más antes de que el 22 arranque la Liga en la cancha del Unión Financiera Oviedo.