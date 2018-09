Aranda: "Mi objetivo es ganar siempre, al Huesca o al Barça"

Augusto Manuel Aranda ya luce oficialmente como jugador del Frigoríficos del Morrazo. El portugués fue presentado ayer como nuevo integrante de la plantilla canguesa en un acto en el que mostró su carácter competitivo y en el que aseguró que su pensamiento "siempre es el de ganar, al Huesca [rival de este viernes en el inicio de la Liga Asobal] o al Barcelona". A sus 20 años de edad Aranda dio sus primeros pasos en el balonmano en el Odivelas para pasar desde ahí a la cantera del Benfica, con quien logró la Copa, fue segundo en Liga y disputó la EHF. En la campaña 2016-2017 militó en el Madeira SAD (donde fue campeón de la Supercopa) y de ahí pasó al TUS 04 Dansenberg de la Tercera División de Alemania.

"La experiencia fue difícil al principio, por la adaptación y el idioma, pero en tres semanas las cosas ya fueron mucho mejor", admite. En Cangas no ha necesitado ese periodo de adaptación, sino que se ha sentido ya muy integrado desde el principio. "Me gusta el equipo, la unión que hay entre todos, somos como una familia, y el entrenador, que tiene un estilo de juego que a mí me gusta", afirma. Aranda llegó a prueba en la pretemporada después de que el Liberbank Ciudad Encantada de Cuenca descartase su incorporación al fichar al internacional Ángel Montoro. Desde el primer momento se mostró como un jugador muy válido e intenso en todas sus acciones, completando buenas actuaciones tanto en el Trofeo Vila de Cangas como en la semifinal y final de la Copa Galicia. "Me miento muy bien por tener la oportunidad de jugar la Asobal, una gran Liga, y quiero contribuir para lograr los objetivos del equipo y que siga creciendo. Sumar para lograr la permanencia", asegura el joven jugador.

Extremo y lateral, la polivalencia de Aranda es una de sus cualidades, y él no se encasilla en ninguna de las posiciones. "Yo estoy a gusto donde el entrenador decida ponerme, por supuesto", señala. La misma filosofía aplica a su presencia ofensiva o en defensa. "Defender me gusta mucho porque en el balonmano el ataque es solo un 50 por ciento", añade. Sobre la plantilla que ha formado el Frigoríficos se muestra contento, "porque me parece un buen equipo. Creo que podemos sorprender, tenemos un buen grupo y podemos hacer cosas bonitas".

Magí Serra, técnico del Cangas, destacó de su nuevo pupilo que "tiene un buen uno contra uno, ataca bien los espacios y nos va a ayudar contra defensas abiertas aunque ya ha aportado contra las cerradas". De la plantilla que tiene este año el catalán apunta que "no se puede pedir nada más. El club ha hecho un gran esfuerzo y sobre todo tenemos equilibrio".