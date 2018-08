Tirán y Meira se preparan para La Concha

Los dos clubes de remo de Moaña inician esta semana la preparación para la regata clasificatoria para la Bandera de La Concha, que se disputará este jueves en aguas de San Sebastián. Lo hacen en momentos de forma totalmente distintos. La SD Samertolaméu se alzó este domingo con la Liga Gallega y remará en la mítica regata con el objetivo claro de "medirnos contra los que serán nuestros rivales en el playoff de ascenso", en palabras de su entrenador, Dani Pérez. La SD Tirán, por su parte, ha consumado su descenso de categoría este domingo, pese a pelear hasta la última palada y quedar a solo un punto de San Juan. Los de Tirán se despidieron de la Liga Eusko Label tras una década en los más alto de la ACT y buscan, en aguas de San Sebastián, dejar atrás la dura resaca del fin de semana y pelear por colarse en la final. Además, el club de Tirán empezará a planear ya la próxima temporada en Liga Gallega en el que debe tener el objetivo claro de regresar a la élite lo antes posible.

La tripulación de la SD Tirán ya partió ayer por la mañana hacia San Sebastián, en donde entrenará hasta el propio jueves, cuando intentará colarse entre las siete mejores embarcaciones de España para poder disputar la final de la Bandera de La Concha. Sería una inyección de moral enorme para los remeros tras el descenso.

La SD Samertolaméu, por su parte, sale hacia Euskadi mañana, miércoles, por la mañana. Ayer la tripulación tuvo una sesión de recuperación tras el esfuerzo del fin de semana en aguas de Ares y hoy empieza a preparar con intensidad la regata del jueves.

El entrenador, Dani Pérez, explicó que se mostraron "muy regulares durante toda la temporada. Excepto tres pruebas ganamos todas las banderas. La única pena fue que en la segunda jornada en Ares, este domingo, nos vimos superados por la embarcación local y eso nos dejó un sabor un poco agridulce".

El técnico reconoce que la regata del jueves le servirá "para probarnos. Será la primera referencia que tengamos con respecto a nuestros rivales de la Liga ARC vasca". Eso sí, recuerda que no se parecerá en nada a las condiciones que se encontrarán en Bermeo la primera jornada del playoff, prevista para el sábado 15 de septiembre. "Ambas son regatas en mar abierto, pero en La Concha las olas golpean la trainera por un lateral y en Bermeo cogeremos las olas de proa a popa", apunta. La segunda regata del playoff será en Portugalete, en plena ría de Bilbao, el domingo 16 de septiembre.

De todas formas, no asistir a la clasificatoria de la Bandera de La Concha no fue una opción a plantear para los de Meira "porque si queremos pelear por subir no podemos permitirnos estar tres semanas sin competir", recuerda el entrenador.

Rivales

Además de San Juan, que fue penúltimo en ACT y luchará por no descender, los rivales de Meira en el playoff serán Ares como subcampeón gallego, Astillero como campeón de la ARC vasca y Lekittarra-Isuntza como segundo clasificado de la principal categoría del remo vasco.