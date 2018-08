El Seis do Nadal se impone al Defensores

Un momento del choque entre Defensores y Seis do Nadal. // S.A.

Un momento del choque entre Defensores y Seis do Nadal. // S.A.

El pabellón de Rodeira acogió este fin de semana la celebración del Trofeo Festas do Cristo de Baloncesto Base. La séptima edición acabó con la victoria de los jugadores cadetes del Seis do Nadal de Coia frente a los canteranos del Defensores Morrazo. El resultado final fue de 27 a 102 para los visitantes.

Los cangueses, que militan en la Segunda Autonómica de la categoría, se vieron superados por un Seis do Nadal de Primera Autonómica y que además está más rodado esta pretemporada, pues su campeonato comienza antes.

Este trofeo fue la culminación de un fin de semana dedicado al baloncesto en la villa canguesa. El viernes las pistas polideportivas de los jardines de O Señal acogieron el V Torneo Abierto 3x3 en el que participaron 10 equipos amateur con 63 participantes. Se disputaron en total 20 partidos amistosos de baloncesto de calle.

El propio sábado, antes de que se pusiese en juego el trofeo de las fiestas, tuvo lugar un "All Star Festas do Cristo", en el que participaron los jugadores y jugadoras de todas las categorías del Defensores Morrazo. Ante los asistentes al pabellón, los jugadores que forman el futuro del baloncesto en la comarca completaron un encuentro de exhibición, así como torneos de tiro a canasta y de entradas a canasta, al más puro estilo del famoso All Star de la NBA.