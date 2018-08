Tirán no puede culminar la remontada y consuma el descenso

Los remeros de la "Mar do Con" se lamentan hoy en Boiro. / Liga Eusko Label

Los remeros de la Sociedade Deportiva Tirán cumplieron con su parte del trabajo esta mañana en aguas de Boiro. Vencieron a sus rivales de San Juan en la primera tanda. Pero no pudieron colar entremedias ni a Kaiku, que se quedó muy descolgado, ni a San Pedro, que venció la tanda con cierta suficiencia. Apenas poco más de 2 segundos separaron a Tirán de San Juan y la distancia se antojaba demasiado pequeña para que ocurriese un milagro como el del sábado en el litoral de Moaña. En la segunda tanda Ondarroa fue la trainera descolgada desde el principio. Durante los tres primeros largos incluso parecía que se movería en tiempos similares a los de Tirán y los moañeses soñaban con que se colase entre la "Mar do Con" y San Juan y poder eludir in extremis el descenso directo. Sin embargo, ya en el último largo Ondarroa apretó y finalizó con unos cinco segundos de ventaja sobre Tirán, consumando el descenso de los moañeses tras una década en lo más alto de la ACT.



Cabo da Cruz finalizó en tercer lugar tras exhibirse ante su público y Urdaibai ganó la Bandeira de Boiro por tercer año consecutivo y acaricia ya el título liguero.