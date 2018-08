Tirán se niega a morir en casa

La Liga Eusko Label de la ACT llega a su fin de semana en Galicia, y justo en la fase más decisiva del campeonato. Esta tarde, a partir de las 18.00 horas, desde el muelle de A Mosqueira se podrá ver a las mejores traineras vascas y gallegas compitiendo por la XXXVI Bandeira Concello de Moaña-VIII GP Fandicosta. En esta ocasión además los locales, la Sociedade Deportiva Tirán, se juegan la vida. Últimos en la clasificación, los moañeses están a cuatro puntos de San Juan. Deben vencerles hoy y tratar de colar alguna trainera entremedias para poder llegar a la regata de mañana, en Boiro, con las opciones intactas de eludir el descenso directo y poder jugarse en un playoff su permanencia en la mejor liga de remo del mundo. En caso de empate a puntos tras el domingo, la "Mar do Con" de Tirán estaría por encima de San Juan en la clasificación, al superarle en más pruebas este año.

Lo que está claro es que la SD Tirán no venderá cara su piel y no se plantea un descenso hoy ante su público. "En casa non podemos baixar. Son optimista. Haberá que colar a alguén entre nós e San Juan e chegar a Boiro con opcións", explica el presidente de la entidad, Juan Tenorio.

Tirán remará en la primera tanda, junto a San Juan, Kaiku y San Pedro. Tras ellos, integrarán la segunda tanda las tripulaciones de Ondarroa, Donostiarra, Cabo y Santurtzi. La tanda de honor estará compuesta por Orio, Ziérbena, Hondarribia y Urdaibai. Estos dos últimos se disputan el título de liga, aunque en su caso cuentan con dos jornadas más de competición regular por delante que las traineras que pelean por no descender. Como es habitual, una nutrida delegación de aficionados de Orio estuvieron presentes ayer en la presentación de la bandera. Llegan a la villa con el objetivo de "ganar la segunda bandera de la temporada. Que este año solo ganamos en casa".

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, animó en la presentación de la bandera a que la afición apoye "a Tirán, que é un clásico xa da ACT pois leva 10 anos consecutivos". Se mostró optimista sobre las opciones de salvación pero, de todas formas, aseguró que "pase o que pase para nós seredes uns heroes do deporte, porque superades todas as dificultades con moi poucos recursos". Puso en valor la importancia del remo para Moaña "porque é o único deporte que naceu do traballo da xente do mar".

El secretario xeral para o Deporte, Daniel Benavides, deseó a Tirán lograr los objetivos deportivos "porque ver a vosa cor azul na ACT é un clásico dos meses de xullo e agosto".