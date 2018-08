Samertolaméu vuelve a ponerse a punto

La Liga Galega de Traiñeiras afronta el tramo decisivo del campeonato, donde se decidirá el campeón de este año. Salvo sorpresa mayúscula el triunfo será para la Sociedade Deportiva Samertolaméu o para Ares, que llegan a las cuatro últimas regatas empatadas a puntos (107). La igualdad no se limita solo a los puntos, sino que cada una de las dos tripulaciones tendrá un fin de semana "en casa": el sábado se rema en Chapela y el domingo en Meira, con lo que los moañeses prácticamente se evitan dos desplazamientos, mientras que las dos últimas citas de la liga serán en Ares, con los que serán los coruñeses los que eviten viajar. "Tenemos que intentar salir de Meira con algún punto de ventaja sobre ellos para afrontar esas dos últimas regatas, en las que seguro que saldrán más motivados", apunta el entrenador de Meira, Dani Pérez.

La temporada ha sido un tanto atípica para los moañeses. Han tenido que lidiar con una fuerte presión después de un error en la Bandera Concello de Vigo, en la que fueron descalificados por un error al pasar por el arco equivocado bajo el puente de Toralla. La ventaja acumulada hasta ese momento gracias a un impresionante inicio de temporada se desvaneció y tocó remar contra corriente para recuperar el liderato. Ahora mismo las sensaciones vuelven a ser positivas, sobre todo después del triunfo de este fin de semana en la Bandera Teresa Herrera. "Aprovechamos el parón de dos semanas en la liga por el Campeonato de España y el Teresa Herrera para cargar la parte física. Era importante para llegar bien a las cuatro últimas regatas, aunque también corríamos el riesgo de que en el Teresa Herrena [no es puntuable para la LGT] no estuviésemos frescos. Pero era necesaria esa recarga física porque no contábamos estar empatados a puntos con Ares en este momento de la temporada", explica Pérez.

La apuesta, de momento, ha salido bien. La primera mitad de la final del domingo en A Coruña fue muy igualada y a partir del tercer largo Samertolaméu puso una marcha más que nadie fue capaz de seguir. "Al final el GPS nos marcaba una velocidad media de 17 kilómetros/hora, lo que significa que fue bastante rápida", subraya el técnico. No es el único aspecto que destaca. "En el apartado mental el equipo estuvo muy bien. A pesar de que los primeros largos fueron muy igualados la tripulación supo mantener la cabeza fría para afrontar la recta final", alaba Dani Pérez.

El triunfo en la clásica regata coruñesa es el segundo consecutivo, por lo que por quinta vez Meira se queda en propiedad con la bandera. Una inyección de moral para el el tramo decisivo de la competición, en el que debe decidirse el título de liga y quien opta a competir en el "play off" de ascenso de la ACT. El sábado se disputa la XXXII Bandera Concello de Redondela en un campo de regatas que ofrece "condiciones diferentes entre las calles de fuera y las que están más pegadas a tierra". Lo ideal para los intereses de Samertolaméu, según Dani Pérez, sería que tanto Meira como Ares remasen por calles contiguas, tanto para que las condiciones fuesen similares como para tener una referencia más cercana de su máximo rival. El domingo la LGT desembarca en Meira, una cita que los moañeses tienen marcada en rojo. "Sería importante acabar el fin de semana con algún punto por delante de Ares porque el próximo fin de semana van reman en casa y seguro que van a rendir por encima de sus posibilidades debido a esa motivación extra", advierte el entrenador de la trainera moañesa.