Dani Malvido entrenará al Luceros

Dani Malvido asumirá la dirección técnica del Luceros la próxima temporada. El que hasta ahora era entrenador del juvenil femenino es, a sus 30 años de edad, un hombre de la casa que ha pasado por buena parte de las categorías inferiores de la entidad, tanto en su vertiente masculina como en la femenina, y supondrá una nueva apuesta por un preparador joven formado en el propio club. Malvido, licenciado en INEF, se mostró muy satisfecho por la opción de dar el salto al filial un paso que considera "importante. Me gusta mucho y esta era una oportunidad que había que aprovechar".

A Malvido no le resultará extraña la plantilla que le tocará dirigir, toda vez que ya conoce a la práctica totalidad de sus integrantes. "A la generación de Pablo Castro o Adrián Pérez la entrené en infantiles, y el otro bloque importante del equipo, el de Pousa, Carlos Veloso, Fonseca o Figueroa lo tuve a mis órdenes en alevines", relata. Lo más positivo será que el Luceros mantendrá el bloque de jugadores de la pasada temporada, con la única incorporación del central Pepe Camiña, que regresa a Cangas. De este modo, el proceso de adaptación está asegurado, al igual que el disponer de un conjunto compensado en todas sus líneas. David Veloso se ha comprometido a seguir un año más y dará poso a una escuadra que volverá a ser una de las más jóvenes del campeonato.

Objetivo la salvación

En principio no parece que vaya a haber más llegadas, salvo sorpresas o que aparezca una buena oportunidad en el mercado. "No estamos buscando nada, pero si viniese algo de fuera tendría que ser un jugador con proyección para estar en el equipo de Asobal", afirma Malvido. Ese perfil es el de un jugador muy joven, "y en estos momentos esos chicos están pendientes de la Selectividad y de dónde vivirán el próximo año, por lo que no hay nada por el momento".

El objetivo para la próxima campaña está muy definido, y no es otro que la permanencia, "que esta es una categoría buena para que los chicos crezcan, una Liga competitiva y con atractivo para ellos". Eso sí, sin olvidar la que es la principal razón de ser del Luceros, "la formación de jugadores. Queremos foguear a estos chicos y cuantos más lleguen arriba yo estaré más contento".