Heba Bermúdez se embolsa el bronce en el Europeo

"El título tenía que haber sido nuestro, o al menos teníamos que haber disputado la final". Con cierto sabor agridulce asume Heba Bermúdez la tercera plaza conseguida con su equipo, el AIS Playas de San Javier, en el reciente Campeonato de Europa de Fútbol Playa disputado en la localidad portuguesa de Nazaré, y que se llevó el conjunto ruso del Zvezda. La futbolista canguesa subraya que "íbamos ganando la semifinal por 2-0 [precisamente al cuadro que se proclamó campeón] y siendo superiores, pero en el tercer tiempo nos fuimos viniendo abajo y al final perdimos por 2-4". Con todo, el bronce supone un premio a un equipo montado especialmente para este torneo y que, a diferencia de muchos otros, sus jugadoras no entrenan juntas habitualmente.

"Las rusas eran muy fuertes físicamente, pero además se nota que están juntas todo el año y que son un bloque", afirma Bermúdez, que añade que la mayoría de los equipos que ocuparon puestos altos en la clasificación también están mucho más compenetrados que el suyo. El otro ejemplo más representativo fue el del subcampeón, el Portsmouth Ladies, "que es la selección inglesa". De este modo, no fue de extrañar que el rendimiento del Playas de San Javier fuese "de menos a más", tal y como relata la canguesa. "El primer partido no jugamos nada bien, pero después fuimos mejorando. Nos íbamos conociendo y eso se nota", añade.

La primera fase se saldó con victorias ante DTS Ede holandés (4-2) y ante el Amneville galo (4-1), y con una derrota postrera frente al Lady Terracinos italiana (3-4), lo que le sirvió para acabar como primero en un igualadísimo grupo en el que francesas, italianas y españolas acabaron empatadas a seis puntos. "Pensábamos que el grupo sería a priori más sencillo, pero no fue fácil", manifiesta la jugadora de O Morrazo. Con todo, el primer puesto estaba casi asegurado, porque al Playas de San Javier le valía incluso perder por menos de cinco goles. "Al final ellas se adelantaron con un gol de saque de centro y dos penaltis y se pusieron 0-3, por lo que tuvimos que remontar", apunta.

En los octavos de final el Playas de San Javier completó su mejor encuentro del campeonato para imponerse por 10-1 a otro conjunto italiano, el Lokrions Beach Club. "Hicimos un partidazo. Una vez metes cuatro o cinco goles ellas ya se vienen abajo", afirma. En este choque la canguesa, no demasiado proclive a ver puerta con facilidad, anotó un tanto de chilena. En cuartos de final esperaba otro conjunto español, el Platja Rosas, que sucumbió por 3-1. "Fue un partido igualado, en el que se repetía la final de la Liga Nacional. Nos conocíamos y ambas teníamos miedo, por lo que hubo mucho tiempo de tanteo", señala.

Tras caer en semifinales ante el Zvedza tocó levantarse y afrontar el choque por el tercer y el cuarto puesto. "La gente estaba completamente derrotada. No íbamos con esa motivación necesaria para jugar, pero una vez allí en el calentamiento comienzas a coger ritmo y todo cambia", dice. El cuadro español se topó de nuevo con las francesas del Amneville y repitió triunfo, esta vez por 3-1.

Ahora toca descansar -"esta semana no tengo pensado hacer nada", desvela- y luego pensar en los siguientes compromisos. La opción de disputar un torneo en Estados Unidos se ha caído, ya que la organización del mismo no le podía abonar los gastos de desplazamiento. Y la oferta para disputar la Liga italiana tampoco está clara, toda vez que puede haber coincidencia de fechas con la Liga Española, que disputará de nuevo con el Playas de San Javier, al igual que la Copa.

La duda estriba en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Bermúdez tiene la opción de jugarlo con Murcia si Galicia no presenta equipo, como sucedió el año pasado. Ella tiene claro que "quiero jugar con Galicia, pero no se sabe nada todavía". El tener un equipo competitivo está asegurado, ya que seis de sus compañeras en el Playas de San Javier (Karen, Vanesa, Marta, Andrea, Sara y Carolina) son gallegas y ex de la selección.