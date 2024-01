Real Madrid - Barcelona en directo

¡GOOOOOOOOOOOOL!¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO GOES!!!! REAL MADRID 4-1 Barcelona. ¡¡Rodrygo Goes se apunta a la fiesta!! ¡¡Otro fallo defensivo del Barça!! Christensen opta por recular en vez de ir a por un Fede Valverde que ataca el espacio. La jugada vira hacia la banda izquierda, donde Vinícius Junior descarga un balón hacia dentro que Jules Koundé deja muerto al tocarlo. Con todo de frente, Rodrygo Goes no falla delante de Iñaki Peña.