Villarreal - Real Madrid en directo

No ha tenido tantas rondas la Copa del Rey del Real Madrid (0-1 contra el Cacereño en dieciseisavos de final). Y no es precisamente una competición a la que ponga especial atención en las últimas campañas: cayó eliminado en cuartos de final en 2021/22, en dieciseisavos en 2020/21, en cuartos de final en 2019/20, en semifinales en 2018/19... No disputa una final copera desde 2013/14, ganando al Barcelona en Mestalla (1-2).