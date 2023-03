Real Madrid - Barcelona en directo

Es un momento crucial para los azulgranas, que a lo largo de la temporada han demostrado capacidad para sobrevivir a la sanción de Robert Lewandowski e incluso a la baja de Ousmane Dembélé en su mejor momento deportivo pero no a la ausencia de Pedri González, futbolista que articula todo el juego en el último tercio. Desde la lesión del canario, los culés han perdido dos de los tres encuentros disputados. A esta sensible ausencia se suma ahora la lesión de Lewandowski, no disponible para este compromiso por una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo.