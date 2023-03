Escocia - España en directo

España ha competido en Hampden Park con la losa de no tener que precipitarse en cada decisión como fruto del gol de Scott McTominay. Con Rodri y Dani Ceballos en la dirección del juego, el combinado nacional español ha encontrado como recurso los centros laterales para Joselu como referencia dentro del área. Así se gestaron las mejores ocasiones de 'La Roja', que ha rematado más veces (5 vs 4) y ha chutado más entre palos (2 vs 1) que su contrincante.