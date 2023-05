Real Madrid - Manchester City en directo

¡¡¡¡LUKA MODRIC REGRESA AL ONCE INICIAL!!!! Después de no tomar riesgos contra Osasuna en la final de la Copa del Rey pese a su recuperación, Carlo Ancelotti vuelve a contar el croata en el mediocampo, tirando de la vieja guardia con Toni Kroos y sentando a Aurélien Tchouaméni. En la línea defensiva se mantiene Eduardo Camavinga en el lateral izquierdo mientras que Antonio Rüdiger hará las funciones de Éder Militao, ausente por sanción. El técnico italiano da continuidad al tridente ofensivo con Rodrygo Goes en banda derecha.