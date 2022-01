Empieza enero con una valiosa victoria del Barça en Mallorca (“histórica, vale un imperio”, confesó un aliviado Xavi superada la angustia de jugar con un once irreconocible) y con Ferran Torres, el segundo fichaje del invierno tras Dani Alves, pisando el Camp Nou para su presentación oficial. "Tener dos entrenadores como Guardiola y Luis Enrique me ayuda a adaptarme al ADN Barça", ha confesado el jugador.

"Yo lo tenía muy claro. Me fui al City para volver a uno de los grandes clubs de España. Cuando el Barça me transmitió, no me lo pensé. Estoy preparado, soy ambicioso, me gustan los grandes retos. Es una oportunidad para mí", ha dicho el delantero, de 21 años, convencido de que podrá triunfar en el Camp Nou.

Es tiempo de reconstrucción en el club azulgrana, días en los que Mateu Alemany, director de fútbol, quiere acometer la primera parte del plan para escapar de la crisis. Habrá muchos movimientos en este mercado invernal. "Estamos reconstruyendo, construyendo un equipo con gente muy joven. Todos tienen presente y también futuro. Comienza una nueva etapa, que volverá a ser esplendorosa", ha indicado Laporta, indicando que el Barça "ha vuelto".

Está tan convencido el presidente de que puede asumir el fichaje de Haaland. "Todo es posible, todo es posible. Los grandes jugadores quieren venir al Barça", ha dicho el dirigente, insistiendo en que "el mercado de invierno no depende de CVC" porque la directiva no contempla recurrir a esa vía de financiación para reforzar al equipo.

"Estamos trabajando para que antes del domingo podemos tener la posibilidad de inscribirlo en la Liga", ha revelado Alemany, convenido de que hallará la fórmula adecuada para darle a Xavi ese nuevo registro en ataque. "Espero poder estar antes incluso de la Supercopa, me siento cada vez mejor de la lesión. Quiero llevar al Barça donde se merece", ha dicho tras mostrar su "tranquilidad" por el asunto del fair play. "Creo que se hará".

O eso, espera, al menos, el ejecutivo que ha diseñado la hoja de ruta junto a Joan Laporta, el presidente, con la complicidad absoluta de Xavi, que quiere un ‘nueve’ sí o sí para paliar los problemas con el gol. Morata, el delantero de la Juventus, es el escogido, después de que el United rechazara la salida de Cavani, otro de los goleadores que le interesaba al club azulgrana.

Pero la idea del Barça es aligerar también la masa salarial de la plantilla (Coutinho, Umtiti, Neto, Luuk de Jong figuran en la rampa de salida) para permitir la entrada de los dos que ya han llegado (Alves y Ferran Torres), además de lo que están aún por venir. Hasta ahora, invierno era una estación donde el club solo hacía retoques. Davids, en el 2004, fue mucho más estratégico y decisivo de lo que se imaginó incluso.

Coutinho, Boateng, Murillo...

Y cuando quiso invertir (Coutinho en el 2018 fue el más caro de la historia) para modificar con sentido la dirección del equipo fracasó de forma estrepitosa. Cuatro años más tarde se quiere sacar de encima al brasileño. Boateng y Murillo (invierno del 2019) fueron cesiones que no se entendían entonces. Ni ahora con el paso del tiempo tampoco.

Ferran quiere cambiar esa tendencia negativa. Y acompañado de Laporta apareció en una soleada mañana en el Camp Nou junto al público que se encontraba en la grada ya que el entrenamiento era a puertas abierta, una tradición por Navidad. "De Pep he aprendido mucho, me ha ayudado a jugar de delantero", ha contado el exjugador del City.

"Quiero dar las gracias al presi y al club por darme esta confianza. Es un sueño llevar esta camiseta, ya sabemos la grandeza que tiene el Barça y daré todo lo que tengo dentro para llevar al club donde se merece", ha dicho el jugador valenciano, dispuesto a debutar lo antes posible, aunque debería ser inscrito en la Liga cuando exista el margen salarial adecuado.

🔊 El Director de Futbol, Mateu Alemany, parla sobre la situació de @Dembouz pic.twitter.com/7xaDUq7V0Z — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 3 de enero de 2022

"Tenemos margen para inscribir a Dani. Se hará entre hoy o mañana", ha precisado Alemany, indicando que "cuando se genere el fair play suficiente en salidas se dirá si es necesario hacer más fichajes. Ese es nuestro plan. En este mes de enero se pueden producir estos pasos hasta que acabe el mercado", ha añadido el director de fútbol.

"No está prevista ninguna reunión sobre el caso de Dembélé, hay contactos desde hace cinco meses con sus agentes. La situación ya la conocen. Saben muy bien lo que nosotros queremos. Queremos que se quede. Solo puedo decir que ellos saben todos los escenarios, estamos esperando una respuesta definitiva de Dembélé. El club tiene muy claras las medidas", ha dicho Alemany.

“La lesión ya está casi curada. En casi nada estaré intentando dar alegría a los cules. Tener dos entrenadores como Guardiola y Luis Enrique me ayuda a adaptarme al ADN Barça", ha indicado el delantero, a quien Laporta le ha querido agradecer el esfuerzo que ha hecho por recalar en el Camp Nou.

"Hoy es un gran día. Ferran ha mostrado muchas ganas de venir al Barça y se las quiero agradecer", ha subrayado el presidente. "Él ha preferido el Barça para mostrar sus virtudes y extraordinaria calidad. Seguro que lo disfrutaremos, ha añadido el dirigente, que abrazó al delantero cuando se despedía del público por la banda del Camp Nou con contagiosas sonrisas ambos.

Estaba eufórico Laporta enseñándole el Camp Nou al nuevo fichaje, con Alemany observando, ya de forma más discreta, todos los movimientos del nuevo fichaje. Una pieza esencial para Xavi porque le permitirá tener más recursos en el ataque azulgrana. "Siempre he dicho que mi posición preferida es la de extremo derecho", ha reiterado.

Por eso, el Barça sigue buscando un nueve. De ahí su interés cada vez más concreto en Morata. "Con Ferran nos hemos lanzado antes de tener el margen salarial. También se trabaja en la próxima temporada. Todo es posible. Y todo es posible si se hace bien. Y estoy seguro de que saldrá muy bien", ha indicado el presidente en referencia a que la llegada de Morata no implicaría renunciar al fichaje de una estrella mediática el próximo verano.

"¿Haaland? Solo quiero decir que se trabaja para tener un equipo competitivo. Comenzamos por una incorporación fundamental porque Xavi, ya desde el primer momento, dio apoyo a la operación de Ferran Torres", ha revelado Laporta. "Es un equipo en reconstrucción. Todo es posible. Estamos pendientes del mercado. El Barça sigue siendo una referencia en el mercado del fútbol y estamos recuperando el peso específico y todos los grandes jugadores contemplan la posibilidad de venir al Barça", ha reiterado el presidente del Barça.

🎙@JoanLaportaFCB: "Estamos trabajando para tener el margen salarial e inscribir a Ferran. Además, la secretaria técnica no cesa en construir un gran equipo" pic.twitter.com/J2mIbHp8XW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 de enero de 2022

"Estamos progresando bien, todo es posible. Si viene un jugador no puede venir otro... Si se hacen bien las cosas.. Hay unas necesidades perentorias de esta temporada y por eso lo de Ferran era muy importante. ¿Las otras? Ya iremos anunciando en este invierno. Estamos trabajando con mucha serenidad, marcando el tiempo nosotros", ha comentado Laporta.

"No quiero hablar de un jugador en concreto porque solo incrementa su valor. Reforzamos las posiciones que el entrenador quiere reforzar y estamos en ello", ha asegurado Laporta cuando le han insistido sobre el delantero noruego del Dortmund. "Si hablamos de alguien en concreto nos estaríamos equivocando. Todos los jugadores importantes tienen al Barça como referencia y estamos trabajando para reforzar a la plantilla", ha añadido.

"Es una plantilla en reconstrucción, pronto volveremos a ver el resurgimiento del Barça. Todo el mundo se puede ir preparando porque hemos vuelto. Y hemos vuelto con ganas de hacerlo muy bien", ha asegurado Laporta. "El resurgimiento del Barça es una realidad, el mercado del fútbol se ha dado cuenta. Todos preparados porque estoy convencido de que mejoraremos al equipo".

El plan del Barça es inscribir a Alves en las próximas horas, hacer lo mismo con Ferran Torres antes del domingo y luego buscar más salidas de jugadores para reforzar el equipo. Si Dembélé no acepta la oferta que ya tiene desde hace semanas su futuro está cada vez más complicado en el Camp Nou, sin descartar incluso una salida en este mercado invernal.