El Atlético de Madrid firma a Ivo Grbic como suplente de Oblak

El primer fichaje del Atlético de Madrid para el nuevo curso responde a un cambio de porteros en el rol de segundo guardameta, con la llegada del croata Ivo Grbic por las próximas cuatro temporadas para suplir la salida de Antonio Adán, que finalizó su contrato y se ha incorporado al Sporting de Lisboa.

Aparte de que la operación también incluye el traspaso en la otra dirección, del Atlético al Lokomotiva Zagreb, del brasileño Álex dos Santos, guardameta del filial, a efectos deportivos es la llegada del balcánico, de 24 años, por Adán, de 33, porque el esloveno Jan Oblak es el indiscutible primer cancerbero del conjunto rojiblanco durante el último lustro y también para el próximo ejercicio por una conjunción de cualidades que le hacen hoy por hoy inigualable prácticamente en todo el mundo, además de capital en su equipo.

No hay ninguna duda en ese sentido. Salvo suceso inesperado en el mercado de verano -es decir, que algún club sea capaz de pagar la cláusula de rescisión y convencer al guardameta para su fichaje-, ese es el protagonismo crucial que mantendrá Oblak, además entre los capitanes del equipo. Y, por extensión, la suplencia que le espera al internacional croata, en su primera experiencia fuera de su país. Si es como años precedentes, a él le tocaría jugar nada más la Copa.

"Es un paso muy importante para mí. Aprenderé en cada entrenamiento de uno de los mejores porteros del mundo. Para mí, es el mejor. Oblak viene de Eslovenia, que está cerca de Croacia, he hablado con él. Aprendo cada día. Esa es mi filosofía", expresó Grbic en declaraciones a la web del club tras completar su fichaje.

"Me gusta Simeone"

"Es un sueño venir aquí y jugar para uno de los mejores clubes del mundo. He seguido todos sus partidos. Me gusta Simeone, el equipo y su carácter. En cada partido dan el cien por cien. Tiene una afición fantástica y futbolistas que han hecho historia, como Forlán, Fernando Torres, ahora Oblak...", abundó el guardameta.

A su primera llamada de la selección absoluta, con la convocatoria para las primeras citas de la Liga de Naciones de inicios de septiembre, tras pasar y jugar por cada una de las categorías inferiores desde los 15 años, se suma su salto a LaLiga Santander y al Atlético de Madrid para competir por cotas altísimas.

Es el primer fichaje del equipo para la nueva campaña, en la que, según expresó el pasado martes Miguel Ángel Gil Marín, su consejero delegado, en una entrevista a la Agencia EFE, se prevén "tres o cuatro cambios" en la plantilla que dirige desde hace ocho años y medio el entrenador argentino Diego Simeone.

Y es también un cambio de tendencia. En los últimos tiempos, el Atlético siempre había elegido porteros con experiencia como segundos guardametas. Así ocurrió con Dani Aranzubía en 2013-14, con Thibaut Courtois -hoy en el Real Madrid- como titular; y con Miguel Ángel Moyá, primero, y Antonio Adán, después, con Jan Oblak.

"Uno de los porteros referencia en Croacia"

"En el Atlético comparan a Grbic con De Gea y Courtois, a los que se parece por su estatura y reflejos. Creen que podría llegar a ser un nuevo gran nombre del Atlético. El Atlético reaccionó muy rápido y ofreció una cifra que no se podía rechazar", explicó el pasado miércoles al diario 'Sportske Novosti' el agente Andy Bara.

"Es un guardameta de gran altura (1,96 m) lo que le otorga un buen juego por alto. Su gran envergadura le hace desenvolverse muy bien en el mano a mano tratando de tapar al máximo cualquier hueco para evitar el gol, pero además también goza de la agilidad necesaria y reflejos para hacer grandes paradas bajo los palos", destacó, por su parte, el Atlético en su comunicado oficial.

También le considera "un joven de gran talento, con muchísima proyección y llamado a ser uno de los porteros referencia de la selección croata", según añadió la entidad madrileña, que, dentro de la 'operación Grbic', traspasa a Álex Dos Santos, portero del filial de Segunda B, habitual en los entrenamientos del primer equipo y en la cantera desde hace nueve cursos, al Lokomotiva Zagreb. Otro canterano, el lateral Manu Sánchez, se irá cedido al Osasuna.

Adán: "Hora de abrir una nueva etapa"

Llega Grbic, que ha disputado 74 partidos oficiales con el equipo croata en los dos últimos cursos y que antes jugó en el Dalmatinac y en la cantera y el primer equipo del Hajduk Split, su ciudad natal. Y se va Antonio Adán, que este jueves oficializó su desvinculación del club por la finalización de su contrato por dos temporadas.

Fichado en el verano de 2018 desde el Betis, Adán ha sido el segundo portero del Atlético los dos últimos cursos -el titular indiscutible es Jan Oblak-; ha disputado siete partidos oficiales con el conjunto rojiblanco, seis de inicio, con ocho goles en contra, y ganó la Supercopa de Europa en 2018 frente al Real Madrid.

"Me despido de este increíble club. Es la hora de abrir una nueva etapa en mi carrera. Ha llegado la hora y así lo siento. Muchos no entendieron que hace dos años viniera al Atlético de Madrid, pero debo decir que fue una de las mejores decisiones de mi vida. He crecido como persona y como profesional y me voy con grandes amigos", transmitió Adán en un vídeo en las redes sociales.

"A vosotros afición, simplemente gracias. Gracias por vuestro cariño y vuestro apoyo en todo momento. Ha habido momentos de alegría y momentos difíciles, pero siempre, siempre, estáis ahí. Este club no puede estar mejor respaldado. Allá donde esté, siempre ¡Aupa Atleti!", continuó el portero madrileño, presentado después por el Sporting de Lisboa, con el que firma por dos temporadas y una opcional. Ya tiene su sustituto en el Atlético: Ivo Grbic.