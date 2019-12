El técnico Fernando Vázquez regresa al banquillo del Deportivo cinco años y medio después de su salida y se ha comprometido con el club coruñés hasta junio de 2022, en sustitución de Luis César Sampedro, con el objetivo de lograr la permanencia en LaLiga SmartBank, según ha informado el club coruñés en su web oficial.



Después de días de negociaciones sobre un acuerdo que estaba perfilado ya el pasado lunes , el club coruñés y el entrenador de Castrofeito han firmado el contrato que les une por segunda vez y que ha sido anunciado en las redes sociales.





Como non se vai a poder míster, claro que #sísepuede! Adiante! https://t.co/kN6KOz1Rxu Benvido de novo Fernando! pic.twitter.com/arv05rZfGa — RC Deportivo (@RCDeportivo) December 29, 2019

La trayectoria de Fernando Vázquez

La intención del club era que el técnico hubiera cogido las riendas del equipo el sábado en la vuelta del equipo a los entrenamientos, pero no fue hasta el viernes cuando destituyó a Luis César, paso previo a cerrar el fichaje de Vázquez.El nuevo entrenador estará al frente del equipo en la sesión de trabajo de este lunes y se sentará en el banquillo ante el Numancia el 5 de enero.El técnico de Castrofeito. En ese período de tiempo dirigió al equipo blanquiazul en 59 partidos, divididos entre 15 en Primera División, 42 en Segunda y 2 en la Copa del Rey tras la vigésimo tercera jornada de la campaña 2012-13 cuando el Deportivo era colista del campeonato de Primera División. Pese a comenzar perdiendo en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla (3-1, el 15 de febrero de 2013), el equipo mejoró sensiblemente, llegando a salir de la zona de descenso. No obstante, no evitó perder la categoría tras caer en la última jornada frente a la Real Sociedad (0-1).En su segunda campaña, la 2013-14,hasta la fecha. Su último partido como técnico blanquiazul fue el último de aquella temporada, ante el Girona en Montilivi, el 7 de junio de 2014, curiosamente resuelto con el mismo marcador que su debut, una derrota por 3-1.A lo largo de su dilatada carrera , Vázquez también ha sido entrenador deademás de seleccionador gallego junto a Arsenio Iglesias. En su currículo figuran un total de 357 partidos dirigidos en Primera División, otros 151 en Segunda, 57 en Copa del Rey y 20 en la Copa de la UEFA., con 15 puntos, a siete de los puestos de salvación.