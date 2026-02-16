Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tamara Seijas gana el Gallego de Resistencia

Vilagarcía acogió el Campeonato Gallego de BTT Resistencia. Entre los nuevos campeones gallegos está la ciclista lalinense Tamara Seijas, que venció en la modalidad de parejas junto a Estefan González.

