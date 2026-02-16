Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Murado sube al podio en el Rallye de Suecia

El copiloto forcaricense Jose Murado inició una nueva temporada en el mundial de rallyes junto al lanzaroteño Raúl Hernandez. Lo hizo en el Rallye de Suecia, donde subieron al podio por partida doble, como terceros en WRC3 y en la FIA Junior WRC.

